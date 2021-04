Governo do Estado realiza obras de pavimentação de vias urbanas em Tuntum

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), segue dando assistência às prefeituras com obras de pavimentação de vias urbanas. Nesta semana, os serviços de asfaltamento estão avançando em ruas do município de Tuntum. Os trabalhos visam garantir segurança viária e melhoria da mobilidade, promovendo mais acessibilidade e qualidade de vida para os moradores.

“Seguimos trabalhando em prol dos municípios em todo o estado. Em Tuntum, a execução de pavimentação em vias urbanas está em pleno andamento. Uma parceria de ótimos resultados com a prefeitura municipal. É o governo Flávio Dino todos os dias construindo um Maranhão melhor para todos”, disse o secretário da Secid, Márcio Jerry.

Em Tuntum, serão aproximadamente 3 km de asfalto novo em dezenas de ruas do Residencial Cleones Cunha. Além do asfalto novo, as vias receberão, também, a implantação de drenagem superficial com meio-fio e sarjetas.

Para a moradora do Residencial Cleones Cunha, Sueli Martins, a pavimentação de sua rua vai trazer muitos benefícios. “Era um anseio antigo dos moradores. Estou muito feliz com esse asfalto. Agora, podemos caminhar, brincar com as crianças”, disse.

O plano de conservação e execução de pavimentação de vias urbanas da Secid vai contemplar diversos municípios do Maranhão, a exemplo de Coroatá, Timbiras e Pinheiro.

Fernando Pessoa, prefeito de Tuntum, ressaltou a importância do investimento. “Estamos levando asfalto, em ruas que antes eram tomadas de buracos e lama. Hoje, as vias do Residencial Cleones Cunha estão recebendo pavimentação. Ao todo, serão mais de 400 famílias beneficiadas com a ação que, além de melhorar a mobilidade, representa garantia de direitos”, pontuou Pessoa.

João Cunha, que também é morador do Residencial Cleones Cunha, resumiu a mudança. “A situação estava muito difícil, quando chovia era lama e quando fazia sol muita poeira. Agora com a chegada do asfalto a nossa vida mudou e para melhor”.