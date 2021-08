Governo do Estado realiza entrega de mais uma ambulância e anuncia obras para o município de Dom Pedro

Com intuito de fortalecer, cada vez mais, o sistema de saúde e o deslocamento de pacientes, o Governo do Estado tem realizado entrega de novas ambulâncias em todo o Maranhão. Desta vez, foi destinado, na quinta-feira (29), mais um veículo para Dom Pedro, a 324 km de São Luís, a segunda recebida pelo município. Com esse quantitativo, já são 330 ambulâncias entregues à rede de saúde pela gestão Flávio Dino, iniciada em 2015.

O vice-governador Carlos Brandão esteve em Dom Pedro, acompanhado de deputados estaduais e lideranças locais, para conduzir a entrega da ambulância ao município durante solenidade em frente ao Hospital Geral Municipal.

Para Brandão, o Governo do Estado, além do desempenho na saúde, que tem feito do Maranhão uma referência no combate à pandemia, tem obtido resultados expressivos em todas as áreas.

“O Maranhão está tendo ações e obras em todos os municípios e a prova disso é que o Maranhão, em tempo de pandemia, foi o estado que gerou mais emprego no Nordeste e o terceiro do Brasil. Isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o vice-governador.

Além da ambulância, a cidade receberá investimentos para a pavimentação de vias urbanas, além da construção de um novo hospital.

“Com essa [ambulância] totaliza 330 ambulâncias distribuídas para os municípios e isso é um investimento de cerca de R$ 60 milhões. Um benefício que une a rede de saúde municipal com a rede de saúde estadual. E foram anunciadas aqui várias ações que vão servir muito ao município, como a construção de um hospital, além da pavimentação de vias urbanas”, garantiu o vice-governador.

O prefeito de Dom Pedro, Galego Mota, agradeceu a presença de Carlos Brandão, a iniciativa do governo Flávio Dino e a soma de esforços com deputados estaduais, a exemplo de Fabio Macedo, Daniella Tema e Paulo Neto, que destinaram emendas parlamentares para o hospital.

“Estão nos ajudando, ajudando Dom Pedro fazer a mudança, a ter uma cara nova nesses quatro anos da nossa gestão”, afirmou o prefeito.

No mesmo dia, além de Dom Pedro, mais nove municípios receberam, cada um, uma nova ambulância: Benedito Leite, Brejo de Areia, Tufilândia, Amapá do Maranhão, Buriti Bravo, Coelho Neto, Trizidela do Vale, Luís Domingues e Axixá. A cerimônia de entrega ocorreu no Palácio dos Leões, com a presença do governador Flávio Dino e do vice-governador Carlos Brandão.

Fundamental para atendimentos emergenciais, as ambulâncias entregues se destinam ao atendimento dos pacientes que vão das unidades municipais para os hospitais macrorregionais. Com a aquisição, a transferência passa a ser feita com conforto e segurança, uma vez que as ambulâncias são equipadas por maca, prancha, umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio e com toda tecnologia necessária para suprir a demanda.

Solenidade

Participaram da agenda com o vice-governador, o prefeito de Dom Pedro, Galego Mota; a vice-prefeita; Lucyan Rezende; a secretária municipal de Saúde, Andreia Vieira; e o diretor administrativo do Hospital Geral Municipal de Dom Pedro, Alailson Costa.

Presentes, também, o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo; os deputados estaduais Fábio Macedo, Daniela Tema e Paulo Neto; e a prefeita de Paço do Lumiar, Paula Azevedo.