Governo do Estado realiza Arraial da Vacinação e inaugura obras em Viana

O governador Flávio Dino esteve no município de Viana, nesta quinta-feira (8), inaugurando obras e acompanhando mais uma edição do Arraial da Vacinação, estratégia do Governo do Estado de apoio aos municípios para agilizar a imunização contra a Covid-19. A agenda contemplou ainda inauguração do prédio da Academia Vianense de Letras e do Posto Avançado do Detran, além de entrega de motores para canoa de pesca artesanal em comunidades quilombolas. A agenda marca as comemorações pelo aniversário de 264 anos do município de Viana.

“Estamos aqui em razão do aniversário de Viana e realizando entregas de grande importância. Já temos em funcionamento o Hospital Antônio Hadade, escolas em tempo integral e complementando com outras ações, entregues hoje. Teremos ainda investimentos na pavimentação de ruas em Viana, no abastecimento e revitalização do Centro Histórico da cidade. Com essa presença e esses presentes, registramos nossa homenagem ao povo de Viana, neste aniversário”, pontuou o governador Flávio Dino.

O vice-governador Carlos Brandão frisou a data importante para o município. “É a comemoração dos 264 anos de emancipação política com várias parcerias com a prefeitura. Entregamos obras e anunciamos várias obras que começarão em breve, como o sistema de abastecimento de água, pavimentação asfáltica, ordem de serviço para construção da Praça da Família, que será um cartão postal para a cidade. Todas essas ações vêm fortalecer o municipalismo e é o que temos feito junto aos prefeitos”, frisou.

A agenda teve início com a inauguração da nova sede da Academia Vianense de Letras (AVL), que fica no Centro da cidade. O secretário de Estado da Cultura (Secma), Anderson Lindoso, parabenizou a população de Viana pela sede da entidade, destacando a importância do equipamento para estímulo às novas gerações de leitores e escritores na região. “É uma honra participar da entrega de um prédio, que certamente fará a diferença para as futuras gerações vianenses. Um novo espaço dedicado à literatura e às artes em geral, só vai engrandecer ainda mais a bela história de Viana”, sublinhou.

Com 19 anos de existência, a AVL ganha prédio próprio, viabilizado pelo Governo do Maranhão. “É a realização de um sonho coletivamente sonhado por todos os acadêmicos. Parabéns a Viana por este momento e à Academia que conseguiu ter sua sede própria”, disse a presidente da AVL, Fátima Travassos.

Na Praça da Matriz, o governador Flávio Dino inaugurou o Posto Avançado do Detran. O espaço vai oferecer serviços como habilitação, registro de imagens e digitais, cadastros para participação no programa Moto Legal e outros relacionados a licenciamento de veículos automotores.

O governador entregou, ainda, motores para canoa de pesca artesanal, que vão beneficiar comunidades quilombolas do município; e kits irrigação para impulso à agricultura familiar, integrando as ações do Maranhão Quilombola, da Secretaria de Estado de Igualdade Racial (SEIR).

“É de suma importância, uma vez que vai beneficiar a população ribeirinha da comunidade quilombola Cuba. A gente agradece ao governador do Estado, por estar nos dando essa oportunidade de trabalho e que vai melhorar as condições de vida da nossa comunidade”, disse Rosenita Brito, da comunidade Cuba.

Outra grande parceria entre o Governo do Maranhão e a Prefeitura de Viana viabilizará a realização do projeto Maratoninha Maker, com implantação de plataforma de ensino remoto de robótica. Tudo é inteiramente desenvolvido pela equipe do Inova Maranhão e voltado para professores e alunos da rede municipal com foco na democratização do ensino de robótica e programação. O projeto é coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação (Secti).

“Hoje, a cidade de Viana é a capital do Maranhão, com a presença do governador Flávio Dino e de todas as instituições direcionadas para nossa cidade. Para nós, é de muita alegria este momento festivo, com uma programação que inclui importantes inaugurações e ficamos felizes com essa comemoração do aniversário de Viana ser marcado por essas realizações”, disse o prefeito de Viana, Carlos Cidreira, o Carrinho.

Estiveram presentes ao evento, o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, os secretários estaduais Felipe Camarão (Educação), Márcio Jerry (Cidades e Desenvolvimento Urbano), Jefferson Portela (Segurança Pública), Davi Telles (Secti), Gerson Pinheiro (SEIR), Sérgio Delmiro (Agricultura, Pecuária e Pesca); o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), Othelino Neto; o presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp-MA), Júlio César Mendonça; a deputada estadual Ana Mendonça; o procurador-geral da Justiça, Eduardo Jorge Hilux Nicolau; o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa; a vice-prefeita de Viana, Regina Machado; o presidente da Câmara Municipal de Viana, João Cutrim.

Arraial da Vacinação

Na agenda, o governador Flávio Dino acompanhou mais um Arraial da Vacinação, que imunizou pessoas na faixa dos 18 anos ou mais. A vacinação ocorreu no Ginásio de Esportes do município. O Arraial da Vacinação é promovido em parceria com a prefeitura de Viana e já executado em outros municípios maranhenses. A ação vem sendo promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com as gestões municipais, com fins a acelerar a imunização contra a Covid-19 no estado.

“Estamos muito felizes com os resultados dos arraiais que estamos realizando em parceria com as prefeituras. Mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas em mais de 30 municípios, isso demonstra que, mais uma vez, tomamos uma decisão acertada no enfrentamento à pandemia no nosso estado. Acompanhar de perto o Arraial da Vacinação em Viana nos dá ânimo para prosseguir com a ação”, disse o secretário de Estado da Saúde (SES), Carlos Lula.