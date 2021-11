Governo do Estado promove Aulões do Enem na Grande São Luís

Estudantes de São Luís participaram, durante todo o sábado (6), da megarrevisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com os Aulões do Enem promovidos pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Os aulões foram realizados das 8h às 12h e das 13h às 18h, em Centros Educa Mais da Cidade Operária, Vila Embratel, Maiobão e no Centro.

A estudante Gabriele Reis, participou do aulão no Centro Educa Mais Domingos Vieira Filho, e ressaltou a importância da ação para o seu sucesso na prova do Enem. “É uma oportunidade de aprender mais, revisar os conteúdos e me preparar melhor para o Enem. Sabemos que o exame abre portas para que a gente consiga se qualificar para o mercado de trabalho e ter um futuro promissor”, disse.

Na Vila Embratel, o Aulão do Enem foi realizado no Centro Educa Mais Dayse Galvão de Sousa. A estudante Vitória Machado destacou a relevância da ação, que é gratuita e aberta à comunidade. “Esses aulões estão sendo de grande importância para nós da comunidade que vamos fazer o Enem. É uma oportunidade única que só tem a agregar. Sou muito grata pela iniciativa”, contou.

Respeitando as medidas sanitárias, o Aulão do Enem ocorreu de maneira descentralizada em diversos pontos de São Luís e da Grande Ilha. Em Paço do Lumiar, o aulão aconteceu no bairro do Maiobão, no Centro Educa Mais Domingos Vieira Filho. Simultaneamente, a ação foi promovida no Centro Educa Mais Paulo VI, na Cidade Operária, e no Centro de São Luís, aconteceu no Centro Educa Mais João Francisco Lisboa (Cejol), no Canto da Fabril.

Laura Letícia é aluna do terceiro ano do Cejol e expressa sua gratidão pela megarrevisão gratuita em sua escola. “É uma experiência muito legal. O aulão está sendo muito bom. Tenho certeza que está agregando muito. O Enem está próximo e estamos revisando e reforçando em nossa memória os conteúdos mais exigidos na prova. Agradeço muito ao Cejol, ao governador Flávio Dino e ao secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, pela oportunidade”, relatou.

Regina Pereira, gestora geral do Centro Educa Mais João Francisco Lisboa – Cejol, falou sobre o impacto dessa ação para os estudantes que estão concluindo o Ensino Médio. “O terceiro ano é o encerramento do ciclo da educação básica, ao fim dessa etapa eles seguem para realizar seus projetos de vida. Os professores dos aulões tem dinâmica, são animados e auxiliam bastante nesse processo de revisão do conhecimento para preparação para o Enem. A Seduc acertou, além das plataformas de estudo on-line, de trazer o aulão presencial próximo a prova. Foi uma ideia fundamental para esses jovens”, explicou.

O Aulão do Enem 2021 é voltado para o fortalecimento dos conhecimentos e habilidades de pessoas interessadas em ingressar na universidade, com foco nos conteúdos do Enem. O programa foi criado para democratizar o acesso ao Ensino Superior e melhorar o desempenho educacional dos estudantes do estado.

Pedro Tobias, professor de Matemática do Aulão do Enem, contou que a iniciativa já beneficiou vestibulando em mais de 50 municípios maranhenses. “Nossa equipe vem rodando o estado desde o fim de agosto< fizemos mais de 50 municípios. Sabemos que a gente vem de um momento complicado, com os jovens longe do ambiente da escola por aproximadamente um ano e meio e a prova do Enem está batendo à porta. Recebemos essa missão de levar os conhecimentos e revisar os conteúdos próximo a prova do Enem. Estamos encerrando a ação por São Luís, e queremos ajudar os jovens que estão se preparando para o exame”, concluiu.