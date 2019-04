Governo do Estado marca presença nas comemorações pelo Dia do Exército Brasileiro

O vice-governador Carlos Brandão participou da solenidade em homenagem ao Dia do Exército comemorado, na próxima -feira (19), quando a instituição completa 371 anos. A cerimônia na sede do 24º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), no João Paulo, aconteceu nesta -feira (17) e contou com a presença de autoridades civis e militares. Ao longo de toda a semana, o Exército promoveu uma série de atividades de cunho social, cultural e militar.

“É uma instituição na garantia da soberania brasileira, da defesa de nossa pátria e de destacadas ações humanitárias. Somos parceiros do Exército em várias ações e com muito orgulho. Nos alegra estar presente neste momento para prestigiar e valorizar cada vez esta instituição”, pontua o vice-governador Carlos Brandão. Na programação do evento, oficiais foram condecorados com medalhas de ordem militar.

A série de atividades têm como intuito aproximar a sociedade das ações do Exército, além de reforçar a história desta instituição, disse o comandante geral do 24° BIS, tenente-coronel Luciano Freitas de Souza Filho. “Comemorar estes mais de três séculos do Exército Brasileiro é cultuar as tradições, nossos heróis e os valores dessa instituição. Um órgão que até tem a maior credibilidade junto à população e que resulta do que repassamos, desde os novos aos mais altos oficiais. Essa data ressalta toda a importância deste órgão para a história do nosso país”, destacou.

“O Exército tem grande importância no contexto nacional, conforme alude seu próprio lema, braço forte, mão amiga. Tem a credibilidade, sempre ajudando toda a população e defendendo nossas fronteiras e valores. Por isso é uma instituição muito querida e que merece essa reverência”, enfatiza o comandante dos Portos-Marinha do Maranhão, capitão Márcio Dutra.

Exposição de vídeos institucionais e materiais das organizações militares, visita às escolas, competições desportivas e apresentação de bandas militares marcaram as ações da semana alusiva à data.