Governo do Estado lança programa Cidade Empreendedora

Estimular a economia local e desenvolver os municípios. Esta é a proposta do programa Cidade Empreendedora, lançado na manhã desta segunda-feira (12), em evento virtual, no Palácio dos Leões, Centro. A ação é do Governo do Estado, em parceria com o Sebrae. A cerimônia, conduzida pelo governador Flávio Dino, contou com a presença de secretários de Estado e representantes da instituição.

“Estamos cuidando da saúde e da economia, sempre procurando cumprir compromissos em ambas as vertentes neste cenário de dificuldades que o Brasil atravessa. Este programa é uma importante medida econômica de proteção ao empreendedorismo no país. Entre todos os estados da federação, somos o de menor taxa de mortalidade. Isso mostra que os esforços conjuntos têm produzido êxito. Esse programa será gerenciado, efetivamente, pelos gestores municipais, que conhecem os empreendedores locais e as vocações econômicas de suas regiões. Agradeço a parceria do Sebrae na condução dos investimentos deste programa”, pontuou o governador Flávio Dino.

O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades. É desenvolvido em oito etapas de implementação, que preparam os municípios para gerar emprego, renda e oportunidades de negócios. Será promovida capacitação de funcionários, estímulo à vocação dos municípios e impulso aos negócios locais. A ação alcança 51 municípios e vai impactar em mais de 75 mil empreendimentos maranhenses, com a aplicação de recursos da ordem de R$ 5 milhões.

“A gestão Flávio Dino tem feito vários movimentos para ativar a economia, atenuando os prejuízos da pandemia. Os municípios aqui contemplados sentem o impacto e o programa vem promover um resgate. Estamos diante de uma crise muito forte, em decorrência da falta de planejamento nacional. Em nosso estado, esse programa é mais uma força para potencializar e contribuir com a economia do Maranhão, considerando as vocações produtivas e de negócios de cada cidade”, explicou o titular da Seinc, Simplício Araújo.

O diretor-superintendente do Sebrae-MA, Albertino Leal, avaliou ser “uma honra estar presente neste importante evento, demonstrando que o Sebrae-MA está no caminho certo”. O gestor pontuou que, neste momento difícil, é possível conseguir atender municípios de todas as regiões maranhenses, unindo forças para melhorar a qualidade de vida das pessoas. “E o programa vem favorecer isso. Mais condições de melhor atender, concorrer as licitações públicas e tornando possível estar no ambiente de negócios”, disse.

O prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa, representando os demais gestores municipais contemplados no programa, parabenizou o programa. “Agradecemos ao governador e sua equipe por beneficiar os municípios e nos dar dias melhores. Sabemos das dificuldades e reconhecemos os esforços para desenvolver o Maranhão. Nossa cidade é grande produtora de farinha e precisamos levar nossa demanda a mais regiões e mostrar o que produzimos e podemos fazer de melhor. Muito honrado com este programa”, enfatizou.

Presentes ainda ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Alema), Othelino Neto; presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), Lourival Serejo; os senadores Eliziane Gama e Weverton Rocha; o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Erlânio Xavier; presidente do Sebrae nacional, Carlos Melles; o presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae, José Roberto Tadros; deputados federais e estaduais, prefeitos das cidades beneficiadas e demais autoridades.

Municípios contemplados

As cidades beneficiadas são: Açailândia, Aldeias Altas, Araioses, Arame, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Bequimão, Bom Jesus das Selvas, Bom Lugar, Buriticupu, Carutapera, Chapadinha, Codó, Coelho Neto, Colinas, Coroatá, Cururupu, Dom Pedro, Estreito, Grajaú, Itapecuru-Mirim, Lago da Pedra, Lima Campos, Matões, Miranda do Norte, Morros, Parnarama, Passagem Franca, Pedreiras, Pindaré Mirim, Pinheiro, Presidente Dutra, Presidente Vargas, Rosário, Santa Inês, Santa Luzia, São Domingos do Maranhão, São Luís Gonzaga do Maranhão, São Mateus do Maranhão, São Raimundo das Mangabeiras, Trizidela do Vale, Tuntum, Turiaçu, Tutóia, Vargem Grande, Viana, Vitória do Mearim, Vitorino Freire e Zé Doca.