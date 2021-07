Governo do Estado inicia reconstrução da Feira do Maiobão, em Paço do Lumiar

Com o objetivo de garantir um local adequado de trabalho para os feirantes e com mais higiene e conforto para os consumidores, o Governo do Estado iniciou a reconstrução do Mercado da Avenida 10, a Feira do Maiobão, em Paço do Lumiar, na região da Grande Ilha. Nesta semana, a obra avança com execução da fundação da nova estrutura. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) em parceria com a prefeitura do município.

Orçada em R$ 805.563,91, a intervenção na Feira do Maiobão, como o espaço é popularmente conhecido, contempla novas instalações elétricas e hidráulicas, nova cobertura metálica, implantação de sistema de combate a incêndio, pintura, acessibilidade com rampas e piso podotátil, construção e revestimento das bancadas.

O entorno da feira será urbanizado com pavimentação em blocos de concreto intertravados, meio-fio, rampas de acessibilidade, instalação de academia ao ar livre e playground.

“Além da obra na Feira da Avenida 10, vamos realizar intervenção em seis portos. Com essa parceria, do governador Flávio Dino e prefeituras, vamos manter o Maranhão no rumo certo”, destacou o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry.

A prefeita Paula Azevedo pontuou a importância da parceria com o poder estadual na realização da obra. “Já recebemos muitos benefícios em parceria com o Governo do Estado e, agora, vamos fazer a adequação da nossa feira, um pedido dos feirantes e da população de modo em geral. Para que tenham melhores condições de venda dos produtos”, afirmou.

A feirante, Morena Santos, está animada com o início da obra. “Há muitos anos esperávamos por essa obra em nossa feira. Só temos a agradecer ao governo e prefeita pela iniciativa”.

Mais obras

Na sexta-feira (9), o Governo do Estado, por intermédio Secid, em parceria com a Prefeitura de Paço de Lumiar, assinou a Ordem de Serviço para início das obras de urbanização de três portos em Paço do Lumiar, nas comunidades Mojó, Timbuba e Mocajituba.

As intervenções visam garantir melhoria no escoamento da produção dos pescadores e promover conforto para a comunidade e visitantes. Em uma segunda etapa, mais três portos no município receberão obras, totalizando seis portos.

Principal fonte de renda dos moradores da região, a pesca é um atrativo econômico, cultural e de mobilidade. Além dos peixes, a cidade é referência no mercado de ostras, sarnambi e sururu, que possuem grande relevância na culinária maranhense. Os terminais pesqueiros beneficiam mais de duas mil famílias em Paço do Lumiar.

“Mais uma ação muito importante do governador Flávio Dino. A recuperação e urbanização completa de seis portos asseguram melhores condições de trabalho para os pescadores e comerciantes, conforto para os visitantes e para toda a comunidade do entorno que vai ganhar praças em cada um desses portos. Mas, sobretudo, uma ação que insere a cidade de Paço do Lumiar como novo destino turístico do Maranhão”, destacou o secretário da Secid, Márcio Jerry.