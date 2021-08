Governo do Estado garante melhorias para município de Alto Parnaíba

Melhorias na segurança, infraestrutura, saúde, esporte e assistência social beneficiam o município de Alto Parnaíba, em entrega do Governo do Estado. Na solenidade, nesta terça-feira (24), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino garantiu uma nova ambulância, viatura policial, entregou cestas do programa Comida na Mesa e kits esportivos. Ainda na ocasião, Flávio Dino lançou edital para obras na MA-006. A estrada vai ser restaurada no trecho de Tasso Fragoso a Alto Parnaíba. O pacote integra a política da gestão na atuação parceira com todos os municípios maranhenses.

“A nossa política de parceria com as prefeituras se reforça a cada tempo e, nessa agenda de hoje, prosseguimos com esse planejamento. Temos pontuando esse apoio e entendendo que este é o melhor caminho para que o Maranhão tenha segurança, saúde, infraestrutura e educação e outros benefícios para todos os municípios. Nós temos essa responsabilidade de apoiar todas as prefeituras e temos feito tudo que está ao nosso alcance”, frisou o governador Flávio Dino.

No reforço ao esporte e lazer, Flávio Dino distribuiu kits esportivos, totalizando 384 itens.

Estrada

A cidade de Alto Parnaíba terá reforço na área da segurança pública com nova viatura, melhorando o trabalho de policiamento. O veículo é equipado com sistema de transmissão, rastreamento e localização; além de radiocomunicação compatível com o sistema digital da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). A ambulância entregue à cidade é equipada e tem condição para funcionar como uma UTI móvel, importante para o deslocamento dos pacientes mais graves. Pelo programa Comida na Mesa, o governador garantiu 2,8 toneladas – 426 cestas de alimentos.

E na infraestrutura, lançou edital para restauração da MA-006, no trecho de Tasso Fragoso a Alto Parnaíba. A obra terá grande impacto socioeconômico no transporte de grãos e na produção da agricultura familiar, principais bases da economia na região, além de facilitar a circulação de pessoas e veículos.

O prefeito Itamar Vieira agradeceu o compromisso do governador Flávio Dino com o atendimento às necessidades do município. “Fico feliz por essa interferência do governador em nossa cidade, e o povo de Alto Parnaíba irá, sempre, agradecer imensamente esse apoio. Hoje é um motivo de muita alegria por esses presentes importantes para nossa cidade”, enfatizou.