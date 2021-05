Governo do Estado firma convênio para programa de Residência Profissional em Ciências Agrárias

Em solenidade nesta quinta-feira (20), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino assinou convênio de Residência Profissional em Ciências Agrárias para alunos da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). A medida do governo estadual integra o programa Trabalho e Renda e é importante reforço na área da educação e na geração de oportunidades. O objetivo do convênio é a implantação do Programa Institucional de Residência Profissional em Ciências Agrárias.

O governador Flávio Dino ressaltou acreditar na ciência e tecnologia e, por isso, promover investimentos fortes na ampliação de oportunidades. “Nossa Fapema está entre as 10 maiores fundações de pesquisa do Brasil. Investimos mais do que, teoricamente, nossa capacidade econômica permitiria. Estamos num momento em que o conhecimento é celebrado como construto fundamental para preservar a vida. Temos uma diretriz política clara, que faz com que possamos, o máximo quanto nossos meios permitam, fortalecer nossas universidades e a Fapema. Esta Residência Profissional está vinculada a uma vocação fundamental do nosso Estado e poderemos aprofundar os efeitos positivos desta vocação”, pontuou.

O convênio foi firmado pelo Governo, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) e Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL).

O vice-governador Carlos Brandão, que é da área de Ciências Agrárias, frisou o fortalecimento do agronegócio no Brasil e que deve permanecer o protagonismo do Maranhão nesta área. “O convênio assinado hoje vai permitir a capacitação dos profissionais, para que possam se inserir no mercado de trabalho. Não podemos deixar que o Maranhão fique atrás e, por isso, o incentivo do Governo, fortalecendo o agronegócio e acima de tudo, as Ciências Agrárias”, reforçou Brandão.

O titular da Sagrima, Sérgio Delmiro enfatizou as oportunidades do convênio aos profissionais da área. “Vamos inserir os profissionais em empresas e instituições que hoje trabalham com tecnologia de ponta e poderão complementar seu aprendizado, fazer a ligação entre a universidade e o campo, além de acessar mercados que antes não eram tão abertos. Um trabalho importante iniciado hoje e há muito, solicitado pela universidade. Vamos colher muitos frutos desta iniciativa”, disse Delmiro.

“A UEMA vê como excelente essa iniciativa do convênio. É a oportunidade do egresso de Agrárias ter contato efetivo com sua área de trabalho. Além disto, contribuir com as secretarias nas quais desenvolverá seu serviço e ao produtor rural que terá sua renda aumentada com estes serviços prestados”, frisou o vice-reitor da UEMA, Walter Canalles.

A reitora da UEMASUL, Elizabeth Fernandes, destacou a importância da parceria “para criação de vínculos com empresas e indústrias parceiras e como ação social, pelo apoio aos jovens egressos da área de Agrárias, que terão a chance de adentrar o mercado de trabalho”.

A medida prevê 100 vagas, sendo 35 para egressos do curso de Engenharia Agronômica, 35 para Medicina Veterinária, 10 para Engenharia Florestal, 10 vagas para Engenharia de Pesca e 10 para os cursos de Zootecnia da UEMA e UEMASUL. Ao longo do programa de Residência Agropecuária, outros cursos poderão ser inseridos no convênio.

Presentes ao evento, o vice-governador, Carlos Brandão; a secretária adjunta da Sagrima, Rosany Aranha; o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), André Luís Silva dos Santos; e o diretor científico da Fapema, João Batista Bottentuit Junior.