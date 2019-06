Governo do Estado entrega restaurante popular no município de Governador Newton Bello

A população da cidade de Governador Newton Bello foi contemplada, nesta terça-feira (4), com a entrega de uma unidade do Restaurante Popular. Iniciativa do Governo do Estado, este é o 25º restaurante popular do Maranhão. O espaço tem capacidade para servir 200 refeições diariamente, no valor simbólico de R$ 2.

Na cerimônia de inauguração do equipamento, o governador Flávio Dino destacou o compromisso da gestão com as políticas sociais e de garantia do acesso à alimentação a quem precisa. “O governo tem um conjunto de ações sociais e que garantem igualdade de direitos de maior importância, a exemplo da alimentação adequada e digna. Esta é a primeira cidade do programa Mais IDH que recebe esse equipamento e representa uma conquista”, pontuou Flávio Dino. O Restaurante Popular foi aberto ao público logo após a cerimônia.

Na ocasião, o governador citou outras ações do Governo do Estado na cidade como a implantação do programa de alfabetização Sim, Eu Posso; presença da Força Estadual de Saúde no atendimento de saúde básica; e medidas de apoio à agricultura familiar.

“O governo mostra seu compromisso ao entregar, em menos de uma semana, mais este equipamento de segurança alimentar. Esse espaço é mais que um restaurante. É um centro de referência que vai ajudar a dar direcionamento à população no campo da segurança alimentar”, pontuou o secretário de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), Márcio Honaiser. A solenidade contou com apresentação de coral infantil do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência e Assistência Social (Cras).

O prefeito Roberto Silva Araújo, o Roberto do Posto enfatizou “a alegria em poder entregar esse restaurante, um sonho da população, esperado a mais de dois anos e que se transformou em um espaço de qualidade, graças à gestão Flávio Dino”. O município é um dos 30 incluídos no programa estadual Mais IDH e o primeiro do programa a receber o equipamento alimentar. O Mais IDH tem como foco promover a melhoria dos índices de desenvolvimento social e tirar as regiões da extrema pobreza.

O restaurante está localizado no prédio do Centro de Referência de Segurança Alimentar, na BR 316, Centro, e além das refeições, vai oferecer atendimento de saúde, atividades físicas e capacitações. O novo espaço estimulou a dona casa Francisca Maia a aprender mais e hoje ela é uma das alunas inscritas nas capacitações. “Agradeço a Deus e ao nosso governador, que nos trouxe algo que esperávamos tanto. Essa cozinha equipada e com estes cursos disponíveis é uma esperança para todos nós que precisamos aprender uma profissão e queremos melhorar nossa vida”, disse.

O espaço será ainda um polo gerador de trabalho e renda à comunidade agricultora do assentamento, que irá abastecer o restaurante com suas produções e contribuir para que sejam servidos pratos ainda mais saudáveis. Trabalhador rural e morador de assentamento, Averaldo Moraes lembra que é uma oportunidade única. “A gente da zona rural não tinha opção para almoçar. Aqui, o alimento é de qualidade, a gente pode fazer um curso e ainda ter uma alternativa de trabalho que ajudar na renda. Parabéns ao nosso governador pelas obras que ele está fazendo na cidade”.

A expansão da rede de restaurantes populares tem como finalidade o combate à fome, extrema pobreza e insegurança alimentar, beneficiando e proporcionando mais dignidade à população em situação de vulnerabilidade social e estado de insegurança alimentar. Até 2014, eram apenas seis destes equipamentos em todo o Maranhão. A partir de 2015, primeiro ano da gestão Flávio Dino, foram inauguradas mais 20 unidades, o que corresponde a um aumento de mais de 300%. A expansão foi responsável pela multiplicação das refeições servidas no Estado. Desde 2015, alcançam 14,7 milhões de pratos, incluindo sobremesa e suco e em algumas localidades, servindo também o jantar.

Os Restaurantes Populares só existiam em São Luís; agora estão espalhados pelas diversas regiões do Maranhão. Com refeições ao preço simbólico que varia entre R$ 2 e R$ 3, o equipamento serve refeições completas e nutritivas. Os públicos prioritários atendido no programa são desempregados, estudantes, trabalhadores, moradores de rua e de famílias em situação de insegurança alimentar.