Governo do Estado entrega novo Centro Odontológico Sorrir, em São Luís

O novo Centro Odontológico Sorrir, em São Luís, foi inaugurado pelo Governo do Estado neste sábado (9). A nova clínica integra a rede estadual de saúde e foi instalada na Avenida Ferreira Gullar, na Ponta do São Francisco, em São Luís. A previsão é que sejam atendidas mil pessoas, por mês, na nova unidade. O novo Sorrir é o segundo da capital e o terceiro do Maranhão. As obras do novo equipamento são fruto de parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).

“Estamos inaugurando este equipamento, mais uma unidade do Sorrir, programa criado em nosso Governo, e estamos entregando também uma unidade móvel. Estas obras se inserem em um conjunto de ações que estamos inaugurando no bairro e, dessa forma, aproximando o direito das pessoas que de fato precisam. Nesse caso, o direito à atenção integral à saúde, abrangendo todas as dimensões da vida. Por isso, o Sorrir é um programa vitorioso, que estamos estendendo a todas as cidades do Maranhão”, frisou o governador Flávio Dino. No evento, o governador entregou placas de homenagem a crianças que receberam tratamento.

“Entendemos o Sorrir como um projeto de cuidado integral. A saúde não é apenas a ausência de doença, mas o pleno bem-estar físico e mental e a saúde bucal faz parte disso. Temos muitas histórias de pessoas que estavam, há anos, sem sair de casa, com depressão e baixíssima autoestima e tiveram condições de se erguer novamente, com o atendimento no Sorrir. A entrega de equipamentos como este é simbólico por cuidar de quem mais precisa e dar a condição de sorrir. Da maneira mais plena. Aqui, devolvemos o cuidado com os dentes, mais a dignidade, a capacidade de sair às ruas de novo, estampando seu sorrido”, frisou o titular da SES, Carlos Lula.

Com o Sorrir, foi dada uma grande utilidade ao prédio, com o importante serviço social da clínica, frisou o titular da Secid, Márcio Jerry. “Foi feita uma adaptação no prédio e está adequado para a comunidade do São Francisco, que ganha uma clínica odontológica. Mais uma grande ação, com elevado alcance social, garantido pelo governador Flávio Dino, em uma área onde já há outras grandes ações da gestão”, pontuou Jerry.

A moradora Josilene Pereira disse que o Sorrir representa algo novo e bom. “Gostei muito. Era um benefício que a gente não tinha aqui no bairro. É muito difícil conseguir uma consulta odontológica. Muito demorado. E agora temos essa unidade bem pertinho da gente. Vai ajudar muito”, enfatizou.

O novo Sorrir vai contar com cinco poltronas odontológicas, divididas entre atendimento odontopediátrico, clínico (adulto) e atendimento especial, destinado a pessoas com deficiência. Também serão ofertados serviços de odontopediatria, clínica geral, procedimentos de dentística (restauração), extração, profilaxia (aplicação de flúor), serviços de radiologia, além de ações educativas.

Na ocasião, foi entregue ainda o Sorrir Móvel, serviço ofertado a partir de um micro-ônibus, totalmente adaptado. O veículo percorrerá os bairros de São Luís levando ações de odontologia à população.