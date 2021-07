Governo do Estado entrega motores para reforço à pesca artesanal no Maranhão

Produtores de pescados terão impulso importante para a atividade com a entrega de motores para canoa de pesca artesanal. A iniciativa do Governo do Estado, nesta etapa coordenada pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) e integrando o programa Comida na Mesa, vai beneficiar pescadores de sete municípios e reforçar a produção de pescados, camarão, caranguejo, ostras e outros, nas regiões. No total, 350 motores foram entregues, em solenidade no Palácio dos Leões, nesta segunda-feira (5). O governador Flávio Dino conduziu o evento.

São centenas de famílias diretamente beneficiadas com a ação de entrega de equipamentos, quem vem contribuir para que haja um trabalho menos penoso e mais produtivo, frisou o governador Flávio Dino. “Respeitamos muito o trabalho dos pescadores e pescadoras artesanais, temos o segundo maior litoral do Brasil, muitas bacias hidrográficas perenes, lagos e por isso, a pesca é um caminho de sustento de milhões de maranhenses e, ao mesmo tempo, vetor de desenvolvimento econômico. Esses motores farão com que haja mais produção, beneficiando também a economia das cidades”, acrescentou.

O governador anunciou ainda a continuidade das entregas dos equipamentos. “Já entregamos milhares de motores e vamos continuar as entregas, sempre no espírito de parceria, envolvendo Governo, as prefeituras, associações, sindicatos e colônias de pescadores. Valorizamos o associativismo e minha alegria ver que, nessa dimensão econômica, estamos valorizando os trabalhadores da pesca”, finalizou Dino. Nesta fase, serão entregues, ao final, 1000 motores para canoas.

Os municípios contemplados com os motores na primeira entrega são Araioses, Água Doce do Maranhão, Barreirinhas, Duque Bacelar, Humberto de Campos, Primeira Cruz e Tutoia. Serão alcançadas 13 instituições e associações de pescadores com a medida de Governo. “Mais uma etapa do programa Comida na Mesa, que investe na agricultura familiar, nos agricultores e garante comida na mesa do povo do Maranhão. Esses motores são importantíssimos para os pescadores artesanais que precisam deste equipamento para aumentarem sua renda. Uma ação que garante mais renda aos pescadores e também, o desenvolvimento da zona rural”, destacou o titular da SAF, Rodrigo Lago.

“Vai melhorar a vida dos pescadores e catadores de caranguejo que antes usavam o remo, e agora, terão os motores, e assim, poderão desenvolver mais as produções. Com o governador Flávio Dino enviando esses motores, quem produz vai se beneficiar mais da atividade e ter mais condições de produzir”, destacou o presidente da Associação de Pescadores e Catadores de Caranguejo de Araioses, Valmir de Oliveira. São 108 pescadores da associação, diretamente beneficiados com os motores recebidos.

Um dos pescadores que agora vai utilizar os motores é José Ricardo Furtado, 41 anos. “Esses motores chegaram em boa hora e serão fundamentais, tanto par mim, quanto para meus colegas pescadores. Muitos de nós precisávamos e não tínhamos como ir para outro local pescar e agora, com esses motores, nossa comunidade será muito beneficiada”, disse.

