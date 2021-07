Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas pelo programa Maranhão Forte

Um total de 19 municípios foram contemplados com equipamentos agrícolas do programa Maranhão Forte. Em sua segunda etapa, a iniciativa do Governo do Estado é coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima). O objetivo é impulsionar a agricultura familiar, gerar emprego e reforçar a economia do estado com a promoção do desenvolvimento. Os equipamentos foram entregues nesta quinta-feira (7), pelo governador Flávio Dino, em solenidade no Palácio dos Leões.

“Esse programa entrega equipamentos para agricultura, piscicultura, apicultura, pesca, portanto, apoio à produção e geração de renda. Temos investimentos em obras para gerar empregos, políticas sociais e de apoio aos produtores. Teremos outras etapas para beneficiar esse setor econômico. Como próxima medida, iremos zerar os impostos para todos os produtos originados dessas atividades, com fins a estimular a produção e a comercialização, além de gerar renda para milhares de famílias no Maranhão”, pontuou o governador Flávio Dino.

O secretário da Sagrima, Sérgio Delmiro destacou o viés fortalecedor da economia por meio do Maranhão Forte. “Justamente, fortalece a geração de emprego e renda no Maranhão. Entregamos equipamentos na agricultura, pesca e comercialização. Serão três etapas do programa em apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar do Maranhão”, frisou o gestor.

As cidades beneficiadas nesta etapa foram Aldeias Altas, Araguanã, Bela Vista, Cândido Mendes, Carolina, Governador Newton Belo, Jenipapo dos Vieiras, Maracaçumé, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Porto Rico, Raposa, Riachão, Santa Inês, Santana do Maranhão, São José de Ribamar, Vila Nova dos Martírios, Zé Doca e São Luís. Estão incluídos nos equipamentos tratores, kit irrigação, kit pesca, kit aquicultura, barco, motores para canoas e outros.

O prefeito de Aldeias Altas, Kedson Lima, considerou um presente o recebimento do kits. “Hoje o aniversário da nossa cidade e considero ter ganho um presente que vamos levar a toda a população da nossa cidade. Esses equipamentos vão contribuir muito para o desenvolvimento do nosso município. O governador Flávio Dino sempre olhando os que nunca foram vistos. Só tenho a agradecer e parabenizar”, enfatizou. Para o prefeito de Porto Rico, Aldo Brown, “os equipamentos chegam em um bom momento, para agregar muita força na agricultura e para os agricultores”.

“Mais uma vez, com o Governo do Estado, recebendo este apoio e agradeço ao governador e ao vice, que sempre têm apoiado a cidade. Estes kits irão beneficiar a população rural da nossa cidade, que sempre tratamos com muita responsabilidade e sabemos que de lá sai renda, para isso, bastando investir no setor. Sensível a essa condição, o governador hoje nos entrega estes kits que muito irão auxiliar as comunidades rurais de nossa cidade”, disse o prefeito de Riachão, Ruggero Felipe.

O prefeito de Santana do Maranhão, Márcio Santiago frisou que “as melhorias chegam com mais credibilidade e temos a chance de melhorar a situação do município”. O gestor municipal informou ainda, que 70% da população vive da agricultura familiar. “Dessa forma, estes equipamentos vão incentivar muito os produtores e trazer mais benefícios para o nosso município”, ressaltou.

Com a entrega, o Governo do Estado pretende valorizar a atividade rural e fortalecer as cadeias produtivas, por meio de programas como o Mais Pescado e Mais Produção. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (Fumacop), cujo investimento foi de R$ 4 milhões.

