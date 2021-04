Governo do Estado entrega 12 mil cestas básicas pelo programa Comida na Mesa

Complementando as ações de reforço à segurança alimentar, o Governo do Estado entregou 12 mil cestas de alimentos a famílias em vulnerabilidade no Maranhão. A iniciativa faz parte do Plano Comida na Mesa, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF). Nesta etapa, foram 10 cidades contempladas em solenidade realizada nesta terça-feira (27), no Palácio dos Leões.

O governador Flávio Dino pontuou que o enfrentamento à pandemia exige medidas sanitárias e socioeconômicas, frisando ações de apoio ao setor privado, expansão dos Restaurantes Populares e o programa Vale Gás. “O Comida na Mesa é um programa para apoiar as famílias que mais precisam, nesta hora de grande necessidade, fazendo ampla parceria, em favor da segurança alimentar e nutricional”, destacou.

O Comida na Mesa tem como propósito um conjunto de ações, incluindo a venda de refeição a preços acessíveis, estímulo à agricultura familiar com a aquisição de alimentos, acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda e a doação de alimentos a famílias em vulnerabilidade social. São mais de 400 mil cestas básicas já entregues e, nesta nova etapa, o governo distribuirá mais 200 mil. Na execução do programa serão empenhados R$ 180 milhões.

“O governador Flávio Dino, desde o ano passado, vem enfrentando a pandemia em três vertentes, que são a da prevenção, a ampliação da rede de saúde e a terceira, fortemente ligada ao programa Comida na Mesa, que é amenizar a crise econômica do povo do Maranhão. Na criação deste programa, o Governo vem distribuindo cestas básicas em todo o estado, fomentando o apoio à agricultura familiar e garantindo mais comida na mesa do povo maranhense. O governador foi sensível em convidar as prefeituras para auxiliar no programa e garantir que o alimento chegasse a todos os cantos do Maranhão”, explicou o titular da SAF, Rodrigo Lago.

Os municípios beneficiados nesta etapa com as cestas de alimentos foram Cajapió, Fortuna, Graça Aranha, Matinha, Penalva, Presidente Dutra, São Bento, São Domingos do Maranhão, Tuntum e Viana. Entre os itens que compõem as cestas de alimentos estão produtos da agricultura familiar como arroz, feijão, biscoito de babaçu, óleo de babaçu, azeite de babaçu e mel.

O prefeito de Presidente Dutra, Raimundo Alves Carvalho, o Raimundinho da Audiolar, agradeceu o benefício. “Muito importante e vai servir muito à nossa população, neste que é o momento mais difícil que passamos, com a pandemia do coronavírus. Precisávamos muito deste apoio e o Governo do Estado mostra, a cada dia, seu compromisso com as prefeituras e seu empenho em ajudar”, disse. A cidade recebeu mais de 1.825 cestas.

O prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa, enfatizou “a importância do programa a todos os municípios maranhenses, em que, o Governo do Estado ajuda a levar comida a todos que precisam e soma com as prefeituras”.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Márcio Honaiser, ressaltou o trabalho desenvolvido pela gestão estadual especialmente nesse período de pandemia. “São várias ações promovidas pelo Governo, em diversas secretarias e em parceria com os municípios, para garantir o alimento e reforçando o trabalho contra a fome e pela segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade social. Em função da pandemia, houve aumento da fome e parcerias e programas como o Comida na Mesa são fundamentais”, declarou.

Também participaram da solenidade, o vice-governador Carlos Brandão; os secretários de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry; e os prefeitos das cidades contempladas.