Governo do Estado e Tribunal de Justiça realizam evento para renegociação de dívidas

Negociar dívidas e retirar o nome de instituições de restrição de crédito. Com este objetivo está aberta a 10ª edição do Balcão de Renegociação de Dívidas. Quem possui pendências financeiras e quer negociar pode utilizar os serviços oferecidos durante a ação. O atendimento é realizado no Pátio Norte Shopping, Paço do Lumiar, de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, até dia 30 de novembro.

A estrutura do Balcão de Renegociação de Dívidas conta com estandes de lojas, instituições financeiras e de ensino, estabelecimentos diversos – públicos e privados – com atendentes treinados para oferecer benefícios que resultem em acordo entre as partes. Paralelamente, outras instituições disponibilizam atendentes intermediando a negociação via plataforma digital.

“Nesta ação, o contribuinte, o consumidor e qualquer pessoa que esteja com problema de restrição de crédito pode comparecer e regularizar sua situação. A proposta é que sejam oferecidas as devidas condições para que as pessoas regularizem seus débitos e tirem seu nome dos órgãos de restrição de crédito”, pontuou o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Marcellus Ribeiro. Segundo o gestor, em média, 90% dos que procuram a ação têm suas pendências solucionadas.

No conjunto de serviços oferecidos pelo Governo do Estado está a negociação de tributos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto de Transmissão causa Morte e Doações (ITCD) e outros. As negociações podem ser feitas durante os dias de eventos e também, na plataforma online.

Durante a ação, serão disponibilizados ainda serviços de consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais, reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas) e cadastro de clientes na tarifa social de energia de baixa renda. Orientação e conscientização de direitos, distribuição de cartilhas, tabelas de controle financeiro e panfletos que orientem o consumidor somam às atividades do evento.



Esse é um projeto que alcança uma infinidade de pessoas, pois, quando alguém negocia uma dívida, há influência positiva para toda sua família e seus dependentes diretos, destaca o desembargador e presidente do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Maranhão, José Luiz de Almeida. “O país vive uma crise e por mais que os inadimplentes queiram resolver suas pendências, por vezes, não têm como fazê-lo. Com este evento, pretendemos fazer de tudo para que um maior número de pessoas consiga negociar e resolver seu problema”, reforça.

Quem compareceu ao primeiro dia de evento, elogiou a organização e a agilidade dos serviços prestados. O fiscal de produtos Gustavo Silva Santos, 27 anos, conseguiu resolver sua pendência e estava satisfeito com o acordo. “Eu já estava um tempo com esse problema e queria resolver para ter meu nome limpo e poder adquirir serviços e outras coisas. Gostei demais do serviço. Foi rápido e me ofereceram um acordo que atende minhas necessidades. Muito bom o serviço”, afirmou.

Para o pedreiro raimundo Nonato Campos, 42 anos, a ação vai facilitar para muitas pessoas que querem quitar a dívida e não estavam em condições. “Fiquei surpreso que foi bem rápido e aqui é mais fácil de fazer acorod. Você trata direto com a pessoa e é logo resolvido o problema. Já saio daqui sabendo o que vou pagar, quando e com meu boleto já certinho”.

O Balcão de Renegociação de Dívidas contabiliza mais de 24,4 mil pessoas atendidas em suas 10 edições. Neste conjunto, totalizam mais de 41,66 milhões em valores a serem negociados, sendo que mais de R$ 26,43 milhões foram pagos a partir de acordo. NO evento, o consumidor tem em média abatimento de 36,5% da dívida, além de outras condições vantajosas para quitação, como possibilidades de parcelamento.

Para atendimento o consumidor deve apresentar cópias e originais de documentos pessoais, com número de CPF, além de comprovantes da dívida (faturas de consumo, notas fiscais, boletos, etc).