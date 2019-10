Governo do Estado debate política florestal maranhense

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) realizou uma sequência de audiências públicas em quatro cidades interior, e na manhã de hoje, finalizou a etapa de publicização e interação com o tema, com uma apresentação à população no Auditório do Palácio Henrique de La Rocque para discutir as especificidades da política estadual das florestas existentes no território do Estado maranhense e as demais formas de vegetação nativa.

Este debate não é de hoje, o Anteprojeto de Lei da Política Estadual Florestal data de 2014 e agora em julho de 2019, através de portaria, o secretário da pasta Rafael Carvalho Ribeiro tornou o regimento destas audiências como documento oficial, satisfazendo os princípios da boa administração: publicidade, transparência e participação popular.

A apresentação contou com a presença das autoridades das diversas secretarias e órgãos estaduais e da sociedade civil que estão envolvidas na questão, e ainda uma palestra da analista ambiental Isabela Camizão.

“Não estamos realizando esta série de atividades somente para repetir algo já escrito a nível federal, mas para entender as diversas especificidades do Maranhão”, esclareceu em sua fala a especialista palestrante.