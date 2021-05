Governo do Estado constrói clínica odontológica na Ponta do São Francisco, em São Luís

O Governo do Estado segue avançando com as obras de urbanização na Ponta do São Francisco, em São Luís. Entre os equipamentos públicos construídos na área localizada às margens da Avenida Ferreira Gullar, está um posto onde será instalada uma Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir), projeto criado pelo governador Flávio Dino para ampliar o acesso da população maranhense a serviços odontológicos. A obra, que integra intervenções do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), é coordenada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).

A previsão é de que, quando estiver pronta, a clínica atenderá uma média de 4 mil pacientes por mês. Entre as especialidades disponíveis estarão Endodontia, Clínico Geral, Prótese, Estomatologia, Dentística, Odontopediatria, Bucomaxilo, Estomatologia, Dentística, Peridontia, Ortodontia e Implantodontia. No SADT, são ofertados exames laboratoriais, Radiologia panorâmica (digitalizada) e Radiologia periapical.

Mais intervenções

Outro trecho da Ponta do São Francisco recebeu uma praça ampla com sistema de iluminação, equipamentos de ginástica, caramanchões para lazer, mobiliário urbano e paisagismo. No entorno, foi realizado o serviço de calçamento com blocos na orla marítima.

Já no Setor 3D, localizado mais próximo à ponte do São Francisco, prossegue a execução das obras do entroncamento de pedras quebra-mar, construção do muro de placas pré-moldadas e a terraplanagem. Nesse espaço será construído um complexo urbanístico com um cais de embarque e desembarque dos pescadores, praça com pavimentação em blocos, calçadas, áreas de esporte, lazer, iluminação e paisagismo.

O secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, destacou a importância das obras para garantir melhores condições de vida para os moradores.

“Com as intervenções, vamos assegurar a melhoria das condições de vida para a população. É uma obra completa que abrange desde moradias até praças com equipamentos públicos, como quadras esportivas, unidade de saúde e pavimentação de ruas e que vai impactar positivamente a comunidade do São Francisco”, enfatizou.