Governo do Estado comemora 167 anos de emancipação de Anajatuba com entrega e anúncio de obras

O Governo do Estado segue realizando ações por todos os municípios maranhenses. Nesta quinta-feira (22), o vice-governador Carlos Brandão esteve em Anajatuba, a 130 km de São Luís, no dia de 167 anos de sua emancipação política, para reinauguração do Farol do Saber, assinatura de convênios e anúncio de obras.

A agenda teve início com cerimônia de hasteamento de bandeiras. Em seguida, Brandão foi homenageado com o título de cidadão anajatubense. Segundo ele, a homenagem faz aumentar a responsabilidade para trabalhar ainda mais pela cidade.

“É um momento de muita alegria e responsabilidade. No momento que você recebe um título, você aumenta sua responsabilidade para trabalhar ainda mais por Anajatuba. Uma cidade para onde sempre prestei serviço, sempre trouxe benefício para a cidade, de forma que o reconhecimento dos vereadores faz com que a gente aumente o nosso compromisso e responsabilidade”, disse.

Farol do Saber

O Governo, por meio do vice-governador e da comitiva formada por secretários, deputados e lideranças locais, reinaugurou o Farol do Saber Prof.ª Maria do Socorro Oliveira Ribeiro, após reforma que contou com investimento de R$ 181.417,15, para executar serviços na cobertura, instalações elétricas, revestimentos, pintura, paisagismo, entre outros. As intervenções são fruto da parceria entre as secretarias de Estado da Cultura (Secma) e de Estado da Educação (Seduc).

Para o secretário de Cultura, Anderson Lindoso, o investimento é o início da realização de resultados sólidos para o desenvolvimento dos jovens anajatubenses.

“Essa obra que nós inauguramos é uma pequena semente que estamos plantando aqui nessa cidade, que eu tenho certeza de que vai render maiores frutos para a juventude, que vai ter acesso a um acervo renovado com livros da literatura local, maranhense e também mundial”, afirmou.

A universitária Erica Silva Mendes opinou sobre a importância do equipamento educacional. Para ela, uma porta de conhecimento e desenvolvimento está sendo aberta em Anajatuba.

“É muito gratificante, porque a gente necessita disso, de leitura; abrir portas para as pessoas. A partir do momento que você abre um livro, você está abrindo possibilidades de melhorar a oratória, de se desenvolver, de aumentar o senso crítico”, acredita a jovem.

Mais Produção

Por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), foi feito anúncio da construção de dez tanques escavados, como parte das ações do programa Mais Produção, voltado para a aquicultura, que iniciou também a implantação de viveiros escavados para a piscicultura.

“Esse é apenas o começo, e não será apenas para Anajatuba, será também para outros municípios da Baixada que têm essa aptidão. Portanto, é um presente de aniversário, que hoje completa 167 anos, e nós viemos aqui comemorar com a população e trouxemos algumas parcerias, como a produção de pescado”, comentou Carlos Brandão.

Com coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão (Sagrima), ainda foi realizada entrega de 15 mil alevinos e cinco toneladas de ração, além de 15 kits-feira, compostos por barracas de feira, uniformes, caixas plásticas para transporte de verduras, paletas e caixa de isopor.

O prefeito de Anajatuba, Hélder Aragão, destacou as ações do governo estadual e a parceria com o município.

“São ações concretas do Governo do Estado. Nós já recebemos 1.025 cestas, recebemos agora o kit-feira, os tanques de produção, vamos receber os alevinos, a ração e tem diversas outras obras do Governo, em parceria, que vão selar, sacramentar e iniciar com a gente.”

Carlos Brandão também comentou sobre a importância das parcerias entre governo estadual, municipal e deputados estaduais e federais, com destinação de emendas, a fim de tornar viável a realização de ações em favor do desenvolvimento.

“A palavra-chave foi união. União em prol do Maranhão, em prol do desenvolvimento de Anajatuba, para que a gente possa construir um Maranhão cada vez mais justo e solidário para todos. Além de união, eu acrescento a palavra ‘parceria’. Eu vi aqui vários deputados, tanto estaduais como federais, destinando emendas, ou seja, o Governo do Estado, o Governo Municipal e os deputados destinando emendas, isso fortalece”, enfatizou.

Outra iniciativa foi a ação do programa Maranhão Quilombola, com anúncio da entrega de kit de irrigação, por meio da Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial (SEIR). O programa, com investimento de R$ 18,9 milhões, vai garantir infraestrutura, saúde, educação, esporte e lazer para as comunidades atendidas.

Maratoninha Maker

A exemplo do que já vem acontecendo em vários municípios maranhenses, em Anajatuba também houve assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do projeto Maratoninha Maker, do Programa Inova Maranhão, com a meta de capacitar 30 professores e cinco estudantes convidados do município. O intuito é levar robótica e programação para o ensino básico, em atendimento às mudanças tecnológicas que já são realidade.

O secretário Davi Telles falou da importância do programa e garantiu que, até o fim de 2021, serão assinados 50 acordos de cooperação técnica, que devem ser estendidos até 2022 para os 217 municípios do estado.

“Nós entendemos que o municipalismo, que o federalismo cooperativo, é algo absolutamente essencial para desenvolver o estado com as dimensões do Maranhão. Nessa perspectiva, estamos assinando, até o fim do ano, 50 acordos de cooperação técnica. Até o fim de 2022, assinaremos com os 217 municípios do Maranhão para a Maratoninha Maker”, antecipou.

Participaram da agenda com o vice-governador, o prefeito de Anajatuba, Hélder Aragão; sua vice-prefeita, Danielle Diniz; o prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo; a prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo; os secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa Civil); Rodrigo Lago (SAF) e seu adjunto, Ivaldo Rodrigues; Davi Telles (Secti); Sérgio Delmiro (Sagrima); Anderson Lindoso (Secma); os deputados federais Edilásio Júnior, Gil Cutrim e João Marcelo; os deputados estaduais Edson Cunha de Araújo, Ana do Gás e Glalbert Cutrim; o ex-prefeito de São Mateus, Miltinho; o ex-prefeito de Itapecuru, Magno Amorim; e o ex-senador João Alberto.