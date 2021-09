Governo do Estado celebra aniversário de São Luís com entregas de obras educacionais

Em comemoração aos 409 de São Luís, o Governo do Estado realizou inúmeras inaugurações de obras educacionais nos últimos três dias, por meio do Programa Escola Digna. Na quarta-feira (8), no aniversário da cidade, o Governo do Estado concluiu a maratona de entregas com a inauguração do Centro Educa Mais Sousândrade, localizado no bairro Lira, na capital maranhense que, agora, é uma escola de tempo integral, com capacidade para atender cerca de 1 mil estudantes. Para a requalificação do ambiente escolar, foram investidos R$ 5.007.005,94.

Na segunda-feira (6), o Governo do Maranhão já havia inaugurado os Faróis do Saber Antônio Machado Neves da Costa, no Anjo da Guarda, e Gonçalves Dias, no Filipinho; a Associação de Moradores do Barreto; e a Rua Nova, na comunidade Coqueiro. Na quarta-feira (7), foram entregues o Centro Educa Mais Maria Pinho, no Cohatrac; o Centro de Ensino Rio Grande do Norte, no bairro Radional; e o CE Renascença, localizado no bairro Renascença.

O governador Flávio Dino destacou as ações do Programa Escola Digna, durante a inauguração do Centro Educa Mais Sousândrade. “O Programa Escola Digna que, hoje, chega a esta inauguração, é desenvolvido em todas as regiões do Maranhão, inclusive na cidade de São Luís, e abrange todos os níveis de ensino. É um programa que estamos realizando inaugurações escolares, todos os anos de nosso mandato, sinalizando um momento diferente na história do nosso estado”, ressaltou.

O governador expressou ainda que a celebração ao aniversário de São Luís fosse estendida para todo o país como uma mensagem de esperança. “Desejo que essa celebração belíssima, que estamos vendo, aqui no Lira, seja uma referência da capital que desejamos para o nosso estado e sobretudo uma mensagem ao Brasil de esperança, de investimento e de trabalho sério e honesto. Com isso, estamos comemorando o aniversário de São Luís, emitindo uma mensagem para todo o Brasil de união, fé e esperança”, afirmou o governador.

O Centro Educa Mais Sousândrade recebeu melhorias em toda sua estrutura e se transformou em escola de tempo integral com a marca do Programa Escola Digna. Com a reforma, além das salas de aula, quadra poliesportiva novinhos, a escola ganhou áreas de vivência, com jogos eletrônicos, de tabuleiro e com mesa de ping-pong, sala de música, laboratórios, auditório, refeitório, entre outros espaços.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, contou como encontrou a escola, no início da gestão do Governo Flávio Dino. “Um sentimento de dever cumprido. A primeira vez que estive aqui, no início ainda da gestão do governador Flávio Dino, o prédio estava quase caindo. Essa obra é grandiosa sob todos os aspectos. Nós tínhamos menos de 100 estudantes na escola, da primeira vez que eu vim aqui. O prédio estava em ruínas, com risco de desabamento. Tivemos que contratar uma empresa especializada para manter o prédio em pé”, expressou.

Felipe Camarão destacou as intervenções do Governo do Estado para entregar a população do Lira espaços dignos. “Fizemos uma grande obra de reconstrução, de requalificação deste prédio, do entorno da área, da praça, fizemos uma Rua Digna ao lado, requalificamos a igreja. Hoje, o Lira recebe, não apenas a Sousândrade reconstruída, mas também uma escola em tempo integral, com seis laboratórios, auditório, refeitório, áreas de vivência, enfim uma escola a altura da nossa capital e desta parte da cidade de São Luís”.

O estudante do terceirão, Antônio Carlos Soares Lobão, ressalta o seu sentimento de gratidão ao Governo do Maranhão pela inauguração da escola Sousândrade. “Hoje, o sentimento é de gratidão por estarmos aqui para contemplar essa escola linda, é de emocionar. Muito obrigado”, disse. A estudante também do terceirão, Andréa Barroso, compartilhou o mesmo sentimento de gratidão. “A escola está do jeito que a gente sempre sonhou”, revelou.

O professor de Língua Portuguesa, Fernando Novaes, ressaltou a importância da reforma da escola para o fortalecimento da Educação no Estado. “O que testemunhamos aqui é uma verdadeira revolução na educação, que tem a sua disposição uma escola de primeiro mundo”, disse.

A gestora do Sousândrade, Jesus Lindoso, falou, emocionada, das ações do Governo do Estado pela educação. “Estou extremamente emocionada de ver que nós temos um prédio digno, que é feito pela responsabilidade de um grande governador, o melhor governador do Brasil”, comemorou.

O deputado Roberto Costa, ex-aluno do Sousândrade, agradeceu ao Governo do Estado pela reconstrução do prédio. “Quando eu ligava para Felipe, ele sempre estava pronto para atender as nossas demandas. Em todos os momentos que eu precisei do governador, ele nunca deixou de estender a mão e isso é um fato para mim importantíssimo. A minha casa foi o Colégio Sousândrade; aqui aprendi o quanto é importante a merenda escolar no prato de uma criança da escola pública. Foi aqui, também, que surgiu o sentimento de lutar. A reconstrução do Sousândrade é muito mais que uma reforma, é a construção de perspectiva de futuro para toda essa comunidade”, exprimiu.

A professora Silvânia Marise Maciel Seabra que, há 25 anos leciona no Sousândrade, falou, emocionada, sobre a transformação da escola. Prestes a se aposentar, a professora revela que a transformação do prédio superou suas expectativas e agradeceu ao Governo do Estado pela reforma estruturante da escola.

“O primeiro sentimento que me vem é de encantamento, estou encantada com esta escola. Eu sonhava que a escola fosse reformada, mas não tinha a noção que iria ficar tão bonita, foi além da minha expectativa. A gente passou anos tristes porque a escola estava literalmente desabando em nossas cabeças, perdemos muitos alunos por conta disso. Agora, finalmente, chegou o dia tão esperado. Eu já estou para me aposentar, mas vou me aposentar com um sentimento muito bom porque as coisas aconteceram além do que eu esperava. Eu só tenho a agradecer ao Governo do Estado, ao secretário Felipe Camarão, por ter viabilizado esta reforma. Muito obrigada!”, proferiu.