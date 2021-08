Governo do Estado anuncia, vistoria obras e inaugura galpão multiuso em Timon

O vice-governador Carlos Brandão iniciou esta segunda-feira (23), em Timon, a cerca de 450 km de São Luís, para cumprir mais uma agenda institucional. Ocasião em que anunciou, vistoriou e inaugurou obras.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), foi assinada ordem de serviço para a construção de quatro pontes rodoviárias na rodovia MA-040, no trecho Entroncamento, na BR-226, entre Timon e Matões. Com investimento de R$ 12 milhões, além dos municípios, a obra vai beneficiar também os povoados Alegria, Barra do Itapera, Barra da Garapa, São Marcos e Bacaba, todos localizados na MA-040.

Brandão comentou que a obra vai beneficiar o escoamento da produção agrícola e a interligação entre várias cidades a partir de Timon com o sertão maranhense.

“A gente sabe a importância dessas cidades: Matões, Parnarama, Buriti Bravo, Colinas, Passagem Franca. Todo esse ‘sertaozão’ tem Teresina como referência. Portanto, é uma importante estrada de integração entre essa região do sertão maranhense com a região leste, em especial Teresina e Timon.”

A prefeita de Timon, Dinair Veloso, também se manifestou sobre a importância da obra, que, segundo ela, vai favorecer a qualidade de vida e gerar desenvolvimento.

“É de suma importância essa obra, que é bastante esperada pela população, sobretudo da zona rural, e que vai, com certeza, trazer mais desenvolvimento, melhorar o escoamento da produção de quem trabalha no campo e vai trazer mais qualidade de vida. Agradecemos ao Governo do Estado, na figura do vice-governador, que hoje está aqui assinando essa ordem de serviço.”

Cidadão timonense

Em seguida, o vice-governador recebeu o título de cidadão honorário timonense, no povoado Garapa, proposto pelo vereador Francisco Helber Guimarães. A homenagem reconhece a atuação de Carlos Brandão em prol de Timon, prestando relevantes serviços e contribuindo com o desenvolvimento da cidade. O vereador autor da proposta comentou sobre a motivação da homenagem.

“Foi o trabalho prestado pelo nosso vice-governador à nossa cidade Timon. Não é de hoje. É pela pessoa que ele é, pelo sertanejo que ele é, pelo médico-veterinário que ele é. É nisso que nós acreditamos: nas verdadeiras políticas públicas, nós temos que ter as pessoas capacitadas”, afirmou Helber Guimarães.

Brandão, que sempre teve forte atuação no município, como chefe da Casa Civil e depois como deputado federal, também falou sobre recebimento do título.

“Motivo de muita alegria e orgulho. Isso só aumenta a nossa responsabilidade para continuar trazendo benefício para Timon”, disse.

Hospital Regional

A agenda continuou com vistoria nas obras do Hospital Regional de Timon Alarico Nunes Pacheco, que recebeu investimentos do Governo do Estado para ampliação e reformas, tornando-se referência nos atendimentos de alta e média complexidade. Com 40 anos de funcionamento, o hospital receberá novos leitos de UTI e terá o atendimento estendido.

Ceasa

Prestes a ser entregue à população de Timon, com 90% das obras concluídas, a Ceasa passa por ampla reforma, com investimento na ordem de R$ 9 milhões, entre recursos da prefeitura e Governo do Estado.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, explicou sobre a dimensão da obra e o impacto que vai gerar para empreendedores e consumidores.

“Além da revitalização da parte existente, houve uma ampliação, toda uma mudança estrutural, tudo aquilo que é necessário para atender as normas sanitárias, as melhores condições para os empreendedores, pra todos aqueles que aqui atuam e o público consumidor, foi realizado. Sem qualquer medo de errar, se trata certamente de uma das maiores do estado, se não for a maior”, afirma Noleto.

O espaço contará com 201 boxes padronizados para comércio de cereais, aves, peixes, carnes, frutas, verduras, laticínios, lanchonetes e restaurantes, todos com revestimento em cerâmica; bancadas e balcões em granilite e granito; espaço para o setor administrativo, além de novos banheiros, estacionamento e estrutura com acessibilidade.

Galpão multiuso

Por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), foi inaugurado um galpão multiuso que tem por finalidade ampliar o alcance das ações educacionais e de trabalho para os custodiados e custodiadas da unidade mista.

Esses galpões são espaços projetados com foco em linhas de produção de qualidade visando a reintegração social dos custodiados. As estruturas comportam oficinas de trabalho e ações educacionais.

Atualmente, a gestão prisional tem mais de 2.700 pessoas presas inseridas em atividades de trabalho e 136 oficinas criadas pelo Governo que funcionam dentro e fora de unidades prisionais.

Obras de calçamento

A agenda foi finalizada com vistorias, por meio Seap, às obras de pavimentação da rua Setenta, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Os trabalhos são formados por duas frentes. A primeira é composta por custodiados da Unidade Prisional de Timon; e a segunda por recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). Ao todo, serão 17 ruas pavimentadas com mão de obra carcerária.

Também estiveram presentes o deputado federal Rubens Jr., os deputados estaduais Rafael Leitoa e Socorro Waquim, vereadores, secretários municipais, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil; e a assessora especial da Prefeitura de Caxias, Amanda Gentil.