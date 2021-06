Governo do Estado abre novos postos de vacinação e amplia Arraial da Vacinação

Em coletiva, nesta sexta-feira (11), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino anunciou a abertura de mais postos de vacinação contra a Covid-19 durante o mês de junho, ampliando o Arraial da Vacinação. A idade também diminuiu, sendo agora pessoas com 29 anos já liberadas para imunizar. Serão 41 horas de vacinação ininterrupta, no Shopping Pátio Norte, além de mais um posto aberto na cidade de Timon, que começa a funcionar na próxima semana. O governador também atualizou o cenário da doença no Maranhão.

Desta sexta (11), a partir das 19h, até o meio dia de domingo (13), o Arraial da Vacinação prossegue no Shopping Pátio Norte, para pessoas com 29 anos ou mais. Em Timon, o arraial será no sábado (12), das 8h às 18h, no Shopping Cocais (drive thru); e no Ginásio Francisco Jansen. O público é de 50 anos ou mais.

“O arraial possibilita que as pessoas possam ser atendidas no final de semana. Agradecemos a parceria das prefeituras, que nesse caso, a ação irá para Timon e durante todo o mês de junho, teremos mais arraias, além de premiar os esforços dos municípios que mais avançaram na vacinação”, frisou o governador Flávio Dino.

As medidas restritivas foram prorrogadas para até dia 21 de junho. Sendo assim, eventos com até 100 pessoas são permitidos até 23h; comércio e indústria podem funcionar das 9h às 21h; bares e restaurantes, até as 23h; supermercados, das 6h às 0 horas. Administração pública estadual, igrejas, supermercados, academias, salões, bares e restaurantes devem funcionar com 50% da capacidade. Grupos de risco imunizados podem retornar ao trabalho, exceto gestantes. Eventos do Governo do Estado permanecem suspensos; eventos privados e municipais são decididos pelos prefeitos; e prossegue a fiscalização diária dos protocolos sanitários.

Flávio Dino se manifestou sobre orientação nacional de desobrigar o uso de máscaras para quem já vacinou ou já teve Covid-19. “Um gesto ofensivo ao bom senso, tal qual tirar o colete salva-vidas enquanto se está no meio do oceano. Sublinho a irresponsabilidade que é, nesse momento, falar em retirar o uso de máscaras. O Brasil não chegou a esse patamar de condição sanitária. A máscara é, nesse momento, o nosso colete salva-vidas. Independentemente de eventuais orientações nacionais, no Maranhão, permanece e permanecerá em vigor, enquanto necessário for, a norma que determina o uso de máscaras em locais de aglomeração pública”, enfatizou.

Ocupação hospitalar

A ocupação hospitalar continua em alta, sendo a média de 89% dos leitos de UTI e de 72% de leitos clínicos. “Vários estados têm fila de 500 mil pessoas esperando leito e nós estamos conseguindo evitar o colapso, apesar da taxa de ocupação. Porém, temos um indicador que essa ocupação tem uma tendência de declínio nas próximas semanas”, observa o governador. Por outro lado, a taxa de contágio baixou para 0,94% e o Maranhão se mantém como o estado do país com o menor número de óbitos pela doença.

Vacinação contra Covid-19

O Maranhão recebeu 300 mil doses extras e incluiu novos grupos na vacinação – comunicação, construção civil, arquitetos e outros. Mais 90.700 doses da Pfizer chegarão ao estado, até 14 de junho. Com o mutirão de vacinação, entre 1º e 6 de junho, foram aplicadas 242 mil doses da vacina. No Arraial da Vacinação, no Pátio Norte, somaram cinco mil doses aplicadas em 28 horas. Nos municípios, 700 profissionais do governo estadual prosseguem auxiliando em suas campanhas de vacinação contra a Covid-19. Até o momento, 166 cidades estão com taxa de aplicação da vacina acima de 85%.

Sobre a aquisição da Sputnik, o Governo do Maranhão busca atender 28 exigências da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que o procedimento seja concluído. “Estamos lutando para que, até o final de junho, haja o reconhecimento da Anvisa e, no mês de julho, possamos receber a primeira remessa da vacina”, avalia Flávio Dino.

Novas medidas

O Governo do Estado realiza o Arraial da Cirurgia, mutirão ortopédico no Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO) para 350 pacientes, ainda este mês de junho. Deste total, 50 são pacientes do Socorrão 2, que serão alcançados com a medida. E ainda, retorno das cirurgia eletivas no Hospital Aquiles Lisboa. Na área social, na segunda-feira (14), serão distribuídas 11.533 cestas de alimentos e famílias nos municípios de Alto Alegre do Maranhão, Cantanhede, Matões do Norte, Peritoró, Pirapemas, São Mateus do Maranhão, Timbiras e Paço do Lumiar.