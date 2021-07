Governo distribui mais de 235 mil doses de vacinas contra a Covid-19 a municípios maranhenses

O Governo deu continuidade, nesta segunda-feira (5), à distribuição de 235.706 de doses de vacinas contra a Covid-19. Parte das vacinas saíram do Centro Tático Aéreo (CTA) para a Unidade Regional de Saúde de Pinheiro, contemplando os municípios de Bequimão, Peri Mirim, Pedro do Rosário, Presidente Sarney, Santa Helena e Turilândia.

A distribuição, que será concluída até esta terça-feira (6), é referente a remessas recebidas do Ministério da Saúde na última semana. As vacinas começaram a ser distribuídas no domingo (4) aos municípios da Grande Ilha. Nesta segunda-feira (5), as doses foram enviadas para as regionais de saúde de Imperatriz, Timon, Caxias, Balsas, Santa Inês, São João dos Patos, Barra do Corda, Pedreiras, Colinas e Zé Doca.

“A distribuição foi iniciada no domingo mesmo, começando pelos municípios da Grande Ilha. Nesta segunda, levamos para nove regionais de saúde e na terça-feira estaremos concluindo o envio às demais regionais de saúde. Os públicos contemplados deverão comparecer aos pontos de vacinação de cada cidade, tanto para a primeira dose como para conclusão do esquema vacinal, conforme orientação dos municípios”, disse a superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Tayara Costa Pereira.

A distribuição das doses conta com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), através do Centro Tático Aéreo (CTA), que faz o transporte das vacinas com o uso de helicópteros e avião, e da Polícia Militar, responsável pela segurança no deslocamento. Para o transporte das vacinas também estão sendo utilizadas vans refrigeradas.

O tenente-coronel Sérgio Fernandes Cabral, um dos pilotos responsáveis pelo traslado dos imunizantes, conta que se sente orgulhoso de participar do processo de distribuição das vacinas. “Nós do CTA temos a satisfação de contribuir com os esforços do Governo do Estado quanto ao envio das vacinas. É uma forma tanto de ajudar o próximo em sua necessidade, como também de levar esperança”, afirmou.

O Maranhão já recebeu 4.206.350 doses de vacinas, sendo 1.304.540 doses da CoronaVac, 2.402.100 doses da AstraZeneca, 389.610 doses da Pfizer e 110.100 doses da Janssen.

Públicos

As vacinas Janssen, AstraZeneca e CoronaVac estão sendo enviadas a todos os municípios maranhenses. Sendo a CoronaVac para a vacinação de gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades; a AstraZeneca para a aplicação da primeira dose em pessoas de 55 a 59 anos e segunda dose em pessoas de 60 a 64 anos; e a Janssen, de dose única, para a vacinação de pessoas de 55 a 59 anos.

Já as vacinas da Pfizer estão sendo levadas a 22 municípios para a vacinação de pessoas de 55 a 59 anos. Trinta municípios maranhenses também recebem a Pfizer para as pessoas em privação de liberdade.