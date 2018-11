Governo deve fechar primeiro quadriênio com mais de 7 mil certificações de servidores penitenciários

O Governo do Maranhão deve encerrar os quatro anos da gestão estadual com a marca de mais de 7 mil servidores do sistema prisional certificados em cursos de capacitação presencial e à distância. Até o momento, já foram qualificados 6.736 servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

“Desde o início da gestão, iniciamos os cursos de capacitação com foco na valorização dos servidores. Esses cursos se resumem em capacitações nas áreas de segurança e, também, administrativa. O objetivo é termos profissionais cada vez mais qualificados no exercício de suas atividades”, destacou o secretário da Seap, Murilo Andrade de Oliveira.

Entre os meses de novembro e dezembro deste ano, mais 390 profissionais da área prisional serão qualificados e certificados. A capacitação dos servidores é realizada pela Academia de Gestão Penitenciária (AGPEN), que deve fechar a planilha geral com exatos 7.126 servidores certificados, nesses quatro primeiros anos de Governo.

“Grande parte dos cursos realizados foram na área da segurança penitenciária, visto que o foco era fortalecer a segurança interna e externa das unidades prisional, bem como fortalecer as ações do Núcleo de Escolta. A proposta foi padronizar os procedimentos com as técnicas mais recentes”, explica o diretor da AGPEN, Fabiano Cavalcante.

“Dentre esses procedimentos, podemos destacar o trabalho de revista de presos, inspeção de celas e pavilhões, técnicas de manuseio de armamentos, tecnologias não letais, gerenciamento de crise, dentre outras ações. Enfim, a manutenção da ordem e a progressão dos avanços no sistema prisional dependem da constante capacitação dos servidores”, completa o diretor da AGPEN.

Até outubro foram oferecidos 85 cursos de capacitação. Entre novembro e dezembro serão realizados mais seis cursos de qualificação, totalizando, assim, 91 cursos no primeiro quadriênio. Nos anos de 2015 e 2016, foram 2.487 servidores formados. Já em 2017, o total de profissionais qualificados chegou a 2.702. E 2018 fechará com 1.937 certificações.