Governo contabiliza mais de 174 mil atendimentos na Policlínica Presidente Dutra

Na Policlínica Presidente Dutra, a rede estadual de saúde contabilizou mais de 174 mil atendimentos em um ano de funcionamento. Entregue em 22 de outubro de 2020, pelo Governo do Estado, a unidade ampliou na região o acesso a consultas em especialidades como dermatologia, cardiologia, reumatologia, gastroenterologia e nefrologia, além do ambulatório para gestantes de alto risco. A unidade de saúde é referência para 16 municípios da região.

Ao longo do primeiro ano da Policlínica foram realizados 174.924 atendimentos, entre consultas, procedimentos de enfermagem, procedimentos ginecológicos e atendimento humanizado com consultas multidisciplinares.

Maria Edna Alves da Silva, 49 anos, moradora do município de Alto Alegre, com muita satisfação, relatou sobre a eficiência do atendimento. “Em um ano, já passei por vários médicos e sou muito bem atendida na policlínica”, afirmou.

Para celebrar os resultados, a Policlínica Presidente Dutra realizou uma programação que contou com culto ecumênico para todos os colaboradores e ações de saúde como imunização, teste rápido para Covid-19 e Hepatites B e C e teste de glicemia capilar.

A diretora administrativa da Policlínica Presidente Dutra, Maria Betânia Pereira da Silva Soares, reforçou a gratidão e alegria em oferecer serviços de saúde com qualidade. “Quero agradecer ao Instituto Acqua e à Secretaria de Estado da Saúde (SES) por nos fazer acreditar que podemos realizar atendimento humanizado para toda a população, e isso é SUS”, afirmou.

Alana Sousa, enfermeira e responsável técnica do Instituto Acqua, participou da comemoração e parabenizou a unidade pelo primeiro ano. “É dia de comemoração pelo primeiro ano de funcionamento da Policlínica Presidente Dutra, unidade de grande importância na região”, destacou. “Ressalto que a Policlínica é feita por pessoas: direção, coordenação operacional, equipe de enfermagem, equipe multiprofissional, recepcionistas, administrativos, motorista, serviços gerais, por isso agradecemos a cada um pelo trabalho desempenhado”, concluiu.

A Policlínica Presidente Dutra conta ainda com duas salas de fisioterapia, sendo uma infantil e outra exclusiva para adultos. Ambientada com temática circense, a fisioterapia infantil possibilita às crianças a realização de exercícios de reabilitação de forma prática e em um ambiente mais familiar e alegre.