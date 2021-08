Governo celebra 98 anos de emancipação de Pindaré-Mirim com entrega de benefícios e anúncio de obras

O Governo do Estado do Maranhão realizou, nesta quarta-feira (28), a entrega de obras em Pindaré-Mirim, a 255 km de São Luís. No dia que marca os 98 anos de sua emancipação, o município foi beneficiado com várias ações, além do anúncio de obras. A agenda no município foi conduzida pelo vice-governador Carlos Brandão.

Entre as ações, foram entregues 1.256 cestas básicas, pelo programa Comida na Mesa, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF); 40 motores para canoas de pesca artesanal, por meio da Secretaria de Estado do Governo (Segov) e SAF; anúncio de construção de quatro poços artesianos nos povoados Boi Amontado, Alinho Salgado, Morada Nova e Camucar; assinatura de convênios para pavimentação asfáltica, por meio de emendas dos deputados Andreia Rezende e Leonardo Sá, e construção dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), com emenda de quando o atual secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, estava exercendo o cargo de deputado estadual.

Em constante agenda pelos municípios, o vice-governador tem destacado a importância de parcerias entre governo estadual e prefeituras, a exemplo do que também acontece em Pindaré. “Assim tem sido feito em todos os municípios por onde a gente tem andado, anunciado parcerias, porque o nosso governo olha para as pessoas, é um governo municipalista, e a gente tem que trabalhar em parceria com as prefeituras para que as políticas públicas cheguem até o povo”, enfatizou.

O secretário adjunto da Secid, Júlio Pinheiro, acompanhando a agenda com Carlos Brandão, também ressaltou o compromisso do governo Flávio Dino e a importância de avançar com ações em benefício dos municípios.

“Momento de festa. Mutirão da vacina, com entrega de equipamento para os trabalhadores da pesca, além disso, o asfalto. É preciso dizer que nesse momento festivo, o governo está presente com várias ações aqui na cidade de Pindaré”, disse Pinheiro.

O prefeito de Pindaré-Mirim, Alexandre Colares, parabenizou os pindareenses, o governo e os deputados – que destinaram emendas para pavimentação asfáltica -, pela parceria para tornar possíveis os benefícios em favor do município.

“Estamos fazendo um grande evento para parabenizar o povo de Pindaré, com várias conquistas que tivemos hoje, e parabenizar as pessoas que trouxeram o presente. Pindaré hoje está de parabéns pelo trabalho que temos feito em nosso município. É só o começo. Muitas coisas boas virão”, garante o prefeito.

A agenda do vice-governador ainda contou com visita ao Arraial da Vacinação e ao Engenho Central de Pindaré – exemplar arquitetônico açucareiro do século XIX, onde Brandão foi presenteado com uma miniatura do bumba meu boi de Pindaré.

Participaram da agenda, o prefeito de Pindaré-Mirim, Alexandre Colares; o presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Lopes; o deputado federal Bira do Pindaré, os deputados estaduais Duarte Jr e Leonardo Sá; os secretários adjuntos da SAF e Secid, Ivaldo Rodrigues e Júlio Pinheiro, respectivamente; o ex-deputado Stênio Rezende, além de secretários municipais e vereadores.