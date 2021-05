Governo beneficia mais de duas mil famílias com reforma de praça no bairro Habitar Nice Lobão

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), segue avançando com obras de requalificação de espaços públicos em todo o Maranhão. No bairro Habitar Nice Lobão, em São Luís, mais de 2 mil famílias serão beneficiadas com a reforma de uma praça com quadra poliesportiva. A obra, que está em fase de conclusão, será entregue este mês.

A intervenção faz parte do Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, executado pela Secid, que visa revitalizar logradouros públicos e equipamentos coletivos para garantir melhor uso e espaços adequados para convivência. Além de atrair para as áreas novas atividades econômicas e comerciais.

“O projeto é uma das ações do governador Flávio Dino que visa estimular e transformar os equipamentos públicos em espaços democráticos e de interação social”, destacou o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry.

Com área de 2.275 metros quadrados, a praça no Habitar Nice Lobão recebeu implantação de novos bancos, lixeiras, sistema de iluminação, equipamentos de lazer para crianças, academia ao ar livre, reforma da quadra poliesportiva, paisagismo com gramas nas áreas de jardim e conservação das árvores existentes.

Antes havia muito mato no espaço, como conta Railson de Jesus, que mora no bairro desde a fundação. “Antes tínhamos um local muito escuro, com coreto sem utilidade e uma quadra acabada. Vai melhorar bastante e até os idosos agora poderão usar a praça”, afirmou.

Creuza Araújo Lopes, 61 anos, mora em frente ao novo espaço. Ela falou da satisfação com a iniciativa. “Gente, estou amando e muito feliz com a nova praça. Antes essa área era cheia de lixo e ninguém podia passar por aqui. Agora está tudo lindo! É um benefício grande para a comunidade”, destacou.

Para Benedita Soares, 59 anos, a comunidade ganhou um local onde todos poderão usufruir do lazer com mais segurança e enalteceu o trabalho do Governo Estado. “Agora vamos ter um espaço bonito e seguro para as crianças brincarem. Essa obra veio em boa hora e só temos a agradecer ao governador Flavio Dino”.