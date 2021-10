Governo beneficia 40 mil pessoas com abastecimento de água em Vargem Grande

Garantir água para todos os maranhenses é um dos pilares das políticas públicas do governador Flávio Dino, ação que vem sendo concretizada em agendas pelo interior do estado. Neste sábado (9), Dino esteve no município de Vargem Grande, entregando e anunciando mais um pacote de obras. Destaque para a entrega do sistema de abastecimento de água da cidade, que vai beneficiar cerca de 40 mil pessoas. Este e outros benefícios entregues à população, consolidam a gestão parceira do Governo do Estado com as prefeituras maranhenses.

“A cidade de Vargem Grande, sempre recebendo ações do Governo do Estado, em todas as áreas, e agora, cumprindo um grande objetivo, na entrega da primeira etapa deste sistema de abastecimento de água. Teremos continuidade desta ação, mas, o mais importante foi feito, com a adutora captando e distribuindo a água. Entre outras iniciativas, como reforma e implantação de novas escolas, mais de 20 quilômetros de asfalto, o Restaurante Popular e novo compromisso, com a aquisição de um equipamento de tomografia para a unidade de saúde municipal. Uma agenda de trabalho muito proveitosa”, enumerou o governador.

A obra histórica tira moradores de uma situação de 20 anos sem sistema de abastecimento próprio. Os serviços incluíram todo um novo sistema de abastecimento de água com a construção da Estação de Tratamento de Água ( ETA), implantação de 15 km de rede de distribuição e de adutoras de água bruta (10km) e água tratada (1,8km) e cerca de 500 novas ligações domiciliares. Para as obras, foram destinados R$ 8 milhões, resolvendo, definitivamente, o problema de falta de abastecimento que era enfrentado no município.

O prefeito Carlos Barros enfatizou que, a obra do Governo que garantiu água na cidade, é mais que um sonho. “Ainda em campanha, a gente dizia que Vargem Grande iria ter água. E o governador, sendo a pessoa sensível que ele é, assumiu esse sonho e concretizou o sistema de abastecimento de água para nossa cidade. O governador Flávio Dino é um homem abençoado por esse feito de trazer, para a nossa população, a água tão esperada”, frisou.

A aposentada Laura Araújo, agradeceu a melhoria, que era muito aguardada pela população. “Graças a Deus, agora a gente tem água. Na nossa casa, na casa dos meus filhos. Antes a gente não tinha e agora não falta mais água. Eu agradeço muito o governador Flávio Dino, por essa água e por tudo que ele tem feito aqui, pela população de Vargem Grande”, enfatizou.

“É um sonho a gente ter água em casa. Antes, eu tinha que andar até o poço, fazendo força para poder ter água. Agora, eu faço minhas coisas em casa, molho minhas plantas, facilitou tudo para a gente, graças a Deus”, disse a professora Maria das Graças Bezerras.

O município recebeu ainda ações do Procaf Quilombola, cartões do Vale Gás e curso de qualificação e doação de capacetes, integrando o programa Detran com o Povo.

Mais municípios

O governador Flávio Dino esteve ainda em Itapecuru Mirim, inaugurando e anunciando obras diversas, como a pavimentação asfáltica de 1,35 km, além de recapeamento de 2,58 km e inauguração da estrada vicinal que liga a BR-222 ao povoado 17 de Abril, onde 14,5 km de asfalto foram recuperados.

“É um momento muito especial, em Itapecuru, em que concretizamos uma etapa de nova pavimentação e infraestrutura do município, com o programa Mais Asfalto. Vamos avançar em outras prioridades, a exemplo da educação, onde investimos fortemente, e outras ações para contemplar o município”, pontuou o governador Flávio Dino.

O prefeito da cidade, Benedito Neto, citou a grande honra em receber o governador Flávio Dino. “Agradecemos essa parceria saudável e vamos construir, junto com o Governo do Estado, uma grande gestão. Sabemos do compromisso do governador com a nossa cidade. Só temos a agradecer”, frisou.

O município recebeu, ainda, 1.125 itens esportivos; ações dos Procafs Babaçu e Quilombola; cartões do Vale Gás; obras de readequação do Hospital Regional; e ações do programa Detran com o Povo, que incluem a qualificação dos profissionais e a doação de capacetes.

Na cidade de Chapadinha, Flávio Dino entregou ruas restauradas com pavimentação asfáltica, aproximadamente 1,5 km. Também entregou 1.344 itens esportivos, anunciou ações do Procaf Babaçu, entregou cartões do Vale Gás e autorizou montagem de poços tubulares, reforçando o abastecimento de água local.