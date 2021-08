Governo amplia atendimento a pacientes oncológicos com novas máquinas de radioterapia no Hospital Aldenora Bello

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, realizou, nesta quinta-feira (26), uma visita ao Hospital de Câncer Aldenora Bello para acompanhar os últimos ajustes na instalação dos novos aceleradores lineares, aparelhos usados para a radioterapia e entregues à unidade pelo Governo do Estado. Os aparelhos fazem parte dos investimentos que já vêm sendo realizados pelo Governo do Maranhão durante a atual gestão para garantir assistência aos pacientes oncológicos.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, o Governo do Estado já havia entregue, em janeiro de 2020, um outro acelerador linear. Com a entrega dos dois novos aparelhos de radioterapia, será possível, enfim, eliminar a espera para a realização do procedimento no Maranhão. “Vamos acabar com a agonia da pessoa ter o diagnóstico de câncer e só poder começar o tratamento depois de meses de espera. O financiamento dessas duas máquinas está garantido pelo Governo do Estado do Maranhão, o que significa que estaremos direcionando recursos para o Hospital do Câncer Aldenora Bello para que ele tenha condições de operar com mais essas duas máquinas”, garantiu o secretário.

A espera para a radioterapia já foi reduzida em 50% por conta do contrato firmado entre o Governo do Estado e o Hospital São Domingos, que desde o final do ano passado realiza o procedimento para os usuários do Sistema Único de Saúde e já atendeu 466 pacientes. Segundo o vice-presidente do hospital, Antônio Dino Tavares, cada acelerador linear possui alta tecnologia e capacidade para atender até 100 pacientes por mês. “Com as novas duas máquinas, iremos totalizar quatro aparelhos em funcionamento na unidade. Com isso, teremos uma velocidade maior de saída de pacientes maior que a velocidade atual de entrada, conseguindo zerar a espera e possibilitar um tratamento de qualidade para todos os maranhenses que precisam desse tipo de tratamento”, destacou.

O Estado mantém convênio com Aldenora Bello nos serviços de Iodoterapia e Pronto Atendimento (SPA) e, em janeiro de 2020, ajudou a colocar em funcionamento a primeira máquina na unidade. Agora, uma nova parceria através do Fundo de Combate ao Câncer permitirá que as outras duas máquinas funcionem na unidade para reforçar o atendimento.

Para iniciar o funcionamento, os aparelhos aguardam apenas a liberação para atendimento que deve ser concedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) – órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A CNEN é responsável pelas normas e regulamentos em radioproteção (energia nuclear) no Brasil. A expectativa é que ainda no mês de setembro sejam iniciados os atendimentos.