Governo abre 160 vagas para cursos técnicos no polo do Iema em Bacabeira

Um total de 160 vagas são oferecidas para o ano letivo de 2019 no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) no polo do município de Bacabeira. São cursos técnicos na área de Gestão de Negócios, Administração, Logística, Mineração e Serviços Jurídicos. As inscrições estão abertas até esta quinta-feira (29).

O processo seletivo do Iema representa uma oportunidade aos nossos jovens que têm interesse nesta modalidade de ensino, que soma educação formal e profissional com os cursos oferecidos, pontua o reitor da rede Iema, Jhonatan Almada. “Na rede de institutos os alunos vivenciam a educação como um modelo pedagógico inovador, oportunidade de realizar um projeto de vida, construir e realizar seus sonhos. É isso que o Iema representa”, destaca o reitor.

O polo de Bacabeira é uma das 13 Unidades Plenas da rede de institutos, que tem como diferencial aliar o Ensino Médio à educação técnico-profissionalizante e em tempo integral. As unidades em Axixá, Brejo, Cururupu, Pindaré-Mirim, Matões, Timon e São Luís também estão com inscrições abertas para o próximo ano, totalizando 1.260 novas vagas na rede plena do Iema para 2019.

“Esse processo de acesso à unidade tem grande relevância para esses municípios e a procura é bastante significativa. O seletivo representa uma porta de entrada importante para tantos jovens contribuindo para realização de seus projetos e sonhos. Nossa expectativa é que se inscrevam e possam vislumbrar um futuro melhor a partir do conhecimento adquirido na rede”, ressalta a gestora do polo, Ana Claudia Oliveira Santos. A unidade plena de Bacabeira tem capacidade para 426 alunos e atende ainda estudantes de Rosário, Santa Rita e Itapecuru-Mirim.

A lista de classificados será divulgada no dia 14 de dezembro, no site do Iema. As matrículas serão realizadas do dia 7 a 11 de janeiro de 2019. As atividades do Iema são realizadas de segunda a sexta-feira, em tempo integral, totalizando 10 horas diárias – das 7h30 às 17 horas.

No ato da matrícula, o selecionado deve apresentar documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3×4, certidão de nascimento); certificado de conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia) ou declaração original deste com data a partir de janeiro de 2019.

Os alunos têm direito às refeições e área adequada para descanso na própria unidade onde farão o curso. Ao final, o estudante conclui simultaneamente a profissionalização técnica e o Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas no site do Iema acessando o link http://web.iema.ma.gov.br/seletivo_iema/login.