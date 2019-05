Governador recebe embaixador canadense para debater cooperação científica e tecnológica

Em busca de parcerias internacionais para o desenvolvimento de projetos no Maranhão, o governador Flávio Dino recebeu, na manhã desta terça-feira (21), o embaixador do Canadá, Riccardo Savone. O encontro, no Palácio dos Leões, contou com a presença dos secretários Luís Fernando Silva (Programas Estratégicos) e Davi Telles (Ciência, Tecnologia e Informação).

Durante a reunião, o governador Flávio Dino apresentou as potencialidades de crescimento do estado, bem como as áreas prioritárias para a parceria internacional, com investimento em ciência, tecnologia e políticas sociais, visando gerar oportunidades para maranhenses na futura exploração comercial da Base de Alcântara.

Com a cooperação, o Governo pretende ampliar formação e difusão científica para crianças e adolescentes, fomentar e financiar pesquisas científicas e ampliar programas de intercâmbio internacional.

“Tivemos um diálogo sobre cooperação internacional, especialmente no que se refere à dimensão científica e tecnológica. Abrangendo desde programas como o Cidadão do Mundo, que já se desenvolve em larga medida com instituições canadenses, até à futura exploração comercial da base de Alcântara. Uma agenda clara, que interessa ao nosso estado e interessa a nossa população”, pontuou o governador.

De acordo com o embaixador Riccardo Savone, há muitas possibilidades para a cooperação entre Canadá e Maranhão. “Sabemos dos investimentos que o estado está fazendo e vemos que o Canadá pode apoiar isso. Queremos fornecer tecnologias para apoiar o crescimento que está acontecendo aqui no estado”, disse.

Na segunda-feira (20), Savone fez uma visita à cidade de Alcântara, a fim de conhecer os potenciais e observar oportunidades de cooperação. “O Canadá é um dos maiores países do mundo e produz satélites que precisam entrar no espaço. Queremos muito ver Alcântara ser um sucesso, com crescimento sustentável”, garantiu.