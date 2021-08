Governador inaugura obras e anuncia novos investimentos para Barreirinhas e Araioses

Entrega e autorização de novos investimentos em turismo, infraestrutura e habitação. Essas foram as pautas centrais da agenda do governador Flávio Dino neste sábado (28), nas cidades de Barreirinhas e Araioses, mais dois municípios maranhenses beneficiados com obras e serviços realizados por meio de parcerias firmadas entre Governo do Estado e prefeituras municipais.

Flávio Dino e comitiva governamental iniciaram a agenda com a inauguração do Farol Preguiças, localizado em Mandacaru, povoado do município de Barreirinhas. Cartão-postal na região e ponto turístico para quem faz a rota da chamada Região das Areias, o Farol Preguiças foi amplamente revitalizado pela gestão estadual e apoio da Marinha do Brasil.

Além de aprimorar a experiência turística, a revitalização influencia diretamente na geração de emprego e renda para a população do povoado, que vive de pesca, artesanato e turismo, como detalhou o Capitão de Mar e Guerra, Alekson Porto, capitão dos Portos do Maranhão.

“Aqui o povoado Mandacaru necessita muito dessa demanda turística que gira em torno do Farol. Cuidar do Farol não remete só à segurança da navegação com relação à sinalização náutica, mas também em fomentar a questão do turismo. É uma reforma que abrilhanta o povoado de Mandacaru”, avalia o militar.

Em seguida, Flávio Dino anunciou outra grande novidade para o turismo na região: o início das obras de construção da Ponte sobre o Rio Preguiças, interligando por via rodoviária, Barreirinhas ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

“Hoje vamos dar início a outro grande projeto, que é a melhoria do acesso ao Parque Nacional com a construção da ponte. Nós sabemos que a balsa presta esse serviço. Eu mesmo já fiquei ali duas horas e meia para fazer a travessia na balsa, e isso, naturalmente diminui a rentabilidade dos operadores do turismo, porque ficam ali parados. Hoje anunciamos um investimento de R$ 25 milhões, que é esta ponte, para que com isso o Parque Nacional seja mais acessível a todas as famílias, aos idosos, às pessoas com deficiência e crianças. E comandando e sendo o ápice disso tudo, como a referência, como a luz que autenticamente ilumina, baliza e atrai, está aqui hoje o Farol do povoado Mandacaru recuperado”, disse o governador.

Durante a visita em Barreirinhas, o governador ainda realizou a entrega de quatro cisternas escolares, cestas básicas no âmbito do Programa Comida na Mesa e fez a doação de alimentos da agricultura familiar.

O prefeito de Barreirinhas, Amílcar Rocha, também conhecido como Dr. Amílcar, comemorou a parceria com o Poder Executivo Estadual.

“A parceria entre a Prefeitura de Barreirinhas e o governo Flávio Dino é uma parceria muito forte, está trazendo muitos resultados positivos, já trouxe várias obras nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, turismo e agora está trazendo uma grande novidade que é a ponte sob o Rio Preguiça, que vai trazer a liberdade, resgatar a autonomia das famílias que moram do outro lado do rio”, pontua o prefeito.

Beira Rio em Araioses

Já o município de Araioses, segundo destino do governador Flávio Dino neste sábado, foi contemplado com outro investimento idealizado para estimular a atividade turística: a entrega da obra de revitalização da Avenida Beira Rio da Conceição. Orçada em R$ 1,3 milhão, a recuperação da Beira Rio de Araioses promete estimular a atração de turistas para o município, uma das cidades que integram o chamado Delta das Américas, que envolve a região sob influência do Delta do Rio Parnaíba.

“Araioses é uma cidade muito importante aqui da região do Delta. Nós temos aqui já muitos benefícios implantados em todas as áreas, na infraestrutura, temos o Restaurante Popular, implantamos unidade do Viva/Procon aqui, já pavimentamos várias ruas, estradas e hoje estamos ampliando esse trabalho. Inauguramos a Beira Rio, uma paisagem realmente belíssima, recomendo a todas e todos que visitem Araioses, conheçam o Delta”, destaca o governador.

Para Jainara Araújo, dona de salão em frente à Beira Rio, a obra já garantiu melhoria nas vendas com a valorização da região.

“Eu me mudei para cá recentemente e essa obra da Beira Rio valorizou muito meu espaço, atraiu muito cliente para o meu salão, inclusive é uma obra muito prestigiada pelos turistas”, conta a microempreendedora.

Bernardo Lima, pescador que mora no povoado Gado Bravo, em Araioses, também comemorou a obra da Beira Rio da Conceição.

“Sou filho de Araioses e estou achando bonita a obra, valorizou a nossa cidade. Eu só tenho a agradecer às pessoas que tiveram esse esforço. É nosso direito ter a nossa cidade melhor”, frisou o pescador.

A agenda em Araioses também foi marcada por outras ações de governo, como a entrega simbólica de Sistema de Abastecimento de Água; entrega de equipamentos para Fazenda de Ostras; inauguração de canal no Povoado Remanso; entrega de 04 kits esportivos, totalizando 768 itens, e assinatura de ordens de serviço para recapeamento asfáltico na Avenida José Alencar e para pavimentação com bloquetes no Conjunto João Machado.

Minha Casa, Meu Maranhão

A agenda do governador em Araioses culminou com a entrega de 100 casas dignas, por meio do programa estadual Minha Casa, Meu Maranhão, beneficiando famílias de baixa renda dos povoados Matinha e Baixão das Palmeiras.

A ação tem sido realizada em todo o estado com o objetivo de reduzir o déficit habitacional nas cidades que integram o Plano Mais IDH. Desde o início do Minha Casa, Meu Maranhão, já foram entregues mais de 646 casas dignas nos 30 municípios com os menores índices de desenvolvimento social do estado.

Em Araioses, uma das beneficiárias foi a senhora Antônia Ferreira dos Santos, que mora no povoado Matinha. “Fiquei muito feliz com a casa que o governador me deu, porque eu não tinha condições de comprar”, disse a pescador, ao lado do governador.

Flávio Dino confirmou a manutenção da parceria entre o Governo do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Araioses, e a prefeita da cidade, Luciana Marão Félix, mais conhecida como Luciana Trinta, celebrou os novos compromissos firmados.

“Só vem renovar as nossas expectativas de que realmente essa parceria está sendo muito assertiva. São inúmeros agradecimentos e estou muito feliz por esse dia e pela continuidade das obras permanentemente no nosso município. É uma parceria que já acontece no longo prazo e eu tenho certeza que a gente vai continuar surpreendendo a nossa gente”, conclui a prefeita.