Governador garante pavimentação, delegacia, viatura e ações sociais em Cedral

Reforçando a gestão parceira do Governo do Estado com todos os municípios maranhenses, Flávio Dino esteve em Cedral, nesta sexta-feira (5), contemplando a cidade com um pacote de obras. Na ampla lista de benfeitorias está pavimentação em bloquetes, entrega de delegacia e viatura, distribuição de cartões Vale-Gás e alimentos do Comida na Mesa, além de equipamentos para impulso da atividade pesqueira. A ponte Central-Bequimão, uma das grandes obras do Governo na região e que está em fase final de construção, foi citada pelo governador.

Flávio Dino pontuou que a cidade e região vêm sendo preparadas para a entrega da ponte Central-Bequimão, em fase final, executada pelo Governo do Estado. “A ponte Central-Bequimão vai mudar a realidade dessa região, trazendo mais turismo, apoiando a produção e garantindo o acesso das pessoas. Por isso, investimos em todas as cidades daqui, que serão diretamente beneficiadas por essa obra. Garantimos um pacote de benefícios, com ações em várias áreas, atendendo a esse propósito de união e parceria do Governo do Estado com a prefeitura”, reforçou.

“Estamos fazendo a obra mais estruturante da baixada ocidental, que é a ponte Central-Bequimão. Essa obra vai fazer com que a região desenvolva sua pesca, impulsione o turismo e aproxime os nove municípios da capital, reduzindo a distância em até 100 quilômetros. Uma obra estruturante que deve ser inaugurada até janeiro. Paralelamente, com uma série de ações de Governo, estamos preparando os municípios para receber a ponte, preparando as cidades para um futuro de desenvolvimento”, frisou o vice-governador Carlos Brandão.

O prefeito Fernando Cuba agradeceu o pacote de melhorias e frisou que a ponte é um sonho antigo da população. “Um momento de muita felicidade para mim e para o povo de Cedral. Não poderíamos deixar de apoiar o nosso governador nesse grande feito, que é uma redenção da nossa Baixada e dos nove municípios que compõem a região, com a construção da ponte. Um sonho de todos nós que está sendo realizado. E com os benefícios que nossa cidade recebe, ficamos ainda mais satisfeitos e agradecidos ao governador Flávio Dino”, enfatizou.

No pacote de obras, as vias do município serão renovadas com a pavimentação em bloquetes, doados pelo Governo, com assinatura de termo com a prefeitura. Flávio Dino anunciou a construção de Delegacia de Polícia Civil e assinou outra ordem de serviço para implantação de sistema de abastecimento de água na cidade.

Em ações diretas para a população, o governador complementou a agenda com entrega de mais de 400 cestas básicas do programa Comida na Mesa; de kits esportivos, totalizando 384 itens; cartões do Vale-Gás para 151 famílias; 30 motores para canoa de pesca artesanal; e reforçou ainda mais a segurança da região com uma nova viatura.

O pescador Gilmar Martins ficou satisfeito com o equipamento para a embarcação que possui. “A pesca agora vai ficar mais fácil e melhor. Com o motor, ajuda demais. Antes, a gente tinha muito trabalho para levar a embarcação, agora, vai ficar mais fácil”, disse.

A dona de casa Francinete Monteiro ganhou um cartão do Vale Gás. “Se tem uma coisa que está cara, é o gás. Fiquei muito feliz com o cartão, que vai diminuir minha despesa e ajudar na minha casa”.