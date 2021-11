Governador Flávio Dino visita novo Socorrão e anuncia mais obras em Imperatriz

O governador Flávio Dino cumpre agenda na Região Tocantina com visita, entregas e anúncios de ações nas áreas de saúde, educação e cultura na cidade de Imperatriz, nesta quarta-feira (8). A agenda iniciou com a vistoria às obras do novo Socorrão, que segue em ritmo acelerado e entrará na etapa de acabamento interno. Dino frisou que a expectativa do Governo do Estado é garantir a cobertura de todas as necessidades de saúde da região, estendendo a cobertura de saúde à urgência e emergência, que será disponibilizada na nova unidade hospitalar.

O Socorrão de Imperatriz ocupa área de 17 mil metros quadrados, em terreno de 62 mil metros quadrados, possibilitando uma futura expansão. A unidade vai dispor de uma estrutura moderna composta por 131 leitos, sendo 120 de enfermaria e 11 de UTI, que vai oferecer atendimento digno de urgência e emergência para a população da cidade. Serão 24 salas de observação, duas de medicação e de coletas para atender crianças e adultos, sala de sutura, sala de imobilização, sete de cirurgia, duas de raio x e uma de tomografia. A nova estrutura vai colaborar para desafogar o atendimento do Hospital Municipal da cidade.

“O atendimento à saúde nesta região segue em níveis nunca antes alcançados. Teremos na Região Tocantina, pela primeira vez, algo que só a capital, São Luís, possuía”, afirmou o governador, que mostrou satisfação com a visita. “Estou feliz, pois vejo que o cronograma está em dia. O objetivo é avaliar este andamento e ver o que é possível antecipar para funcionar em etapas. Sabemos que a situação do município nessa área é muito grave e temos que, o quanto antes, auxiliar o município e a região”, pontuou o governador.

Na ocasião da agenda, Flávio Dino visitou o Mutirão de Cirurgias de Cataratas, que ocorre nesta quarta (8) e quinta-feira (9), no Centro de Convenções da cidade, integrando o programa Saúde na Praça. A iniciativa irá alcançar cerca de mil pessoas com cirurgias oftalmológicas de catarata, pterígio e retina.

“Estamos garantindo o funcionamento do que já existe, realizando novas ações e discutindo como antecipar, ao menos uma parte da obra, para apoiarmos o Socorrão municipal de Imperatriz”, explicou.

Na lista de obras já entregues pela gestão estadual na cidade, está o Hospital Macrorregional, um setor de radioterapia e de oncologia infantil, ampliação do Hospital Materno Infantil. Imperatriz ganhará, ainda, uma Policlínica, leitos de UTI infantil na unidade macrorregional; e a Casa do Idoso, que inicia funcionamento em breve.

Também estiveram presentes ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; os secretários de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, e de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto; além de autoridades locais.