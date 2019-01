Governador Flávio Dino toma posse nesta terça-feira, 1º de janeiro

Nesta terça-feira, 1º de janeiro de 2019, o governador reeleito do Maranhão, Flávio Dino, toma posse do cargo de chefia do executivo estadual para o quadriênio 2019-2022. A cerimônia será realizada às 16h na Assembleia Legislativa. Na ocasião, o governador concederá uma entrevista coletiva aos veículos de imprensa.

Depois, às 17h, será a vez da solenidade de recondução ao cargo, no Palácio dos Leões, no Centro. Na Praça Pedro II, será realizada programação com diversas atrações pelo Réveillon de Todos, incluindo o show do cantor maranhense Zeca Baleiro.

Atual governador do estado, Flávio Dino foi reeleito para um novo mandato de quatro anos no dia 7 de outubro, com 59,29% dos votos válidos. Ele foi a escolha de 1.867.396 eleitores maranhenses. Além dele, também será empossado e reconduzido ao cargo o atual vice-governador Carlos Brandão.

Atrações

Último dia do Réveillon de Todos 2018, a terça-feira (1º) terá uma programação recheada de atrações tipicamente maranhenses na Praça Dom Pedro II, no Centro de São Luís, onde também acontece parte da cerimônia de posse do governador Flávio Dino.

As apresentações começam às 17h com o Coral Paz e Bem, Banda do Bom Menino e cantora Flávia Bitencourt; e show ‘Com o afeto das canções’ com Joãozinho Ribeiro; além de Cesar Teixeira; Milena Mendonça; Celia Maria; Josias Sobrinho e, encerrando a noite, o cantor Zeca Baleiro.

Perfil

Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Flávio Dino de Castro e Costa tem 50 anos e é advogado, ex-juiz federal e professor de Direito Constitucional na UFMA, atualmente licenciado. Natural de São Luís, é filho dos advogados Rita Maria e Sálvio Dino. É casado com Daniela Lima e tem quatro filhos.

O segundo mandato de governador do Maranhão vem após extensa carreira pública iniciada em 2006, quando renunciou à magistratura para concorrer ao cargo de deputado federal, sendo eleito pela primeira vez. Depois disso, concorreu à prefeitura de São Luís e Governo do Estado. No período de 2011 e 2014, foi presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). De 2015 a 2018, exerceu o primeiro mandato de governador do Maranhão, sendo reconhecido pelo portal de notícias G1 como o governador que mais cumpriu propostas em todo o Brasil.