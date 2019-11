Governador Flávio Dino reúne com procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro

O governador Flávio Dino recebeu, no Palácio dos Leões, o procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. Chefiando o Ministério Público do Trabalho (MPT) no Brasil, o procurador-geral, em passagem pelo Maranhão, reuniu com Flávio Dino para debater parcerias entre o Governo do Estado e o MPT e apresentou as principais ações na defesa dos Direitos trabalhistas.

As ações do Ministério se intensificam neste ano, quando o MPT faz 30 anos de implantação no estado e, por isso, é relevante estreitar o diálogo com o poder público Estadual.

“Uma satisfação visitar o governador, que é um apoiador histórico do Ministério Público do Trabalho. Trazer a ele as ações do MPT no ano que se completa 30 anos da sua instalação aqui, no Maranhão. Tratar com ele temas do Brasil, das relações de trabalho contemporâneas e da própria vivência dele na área de advogado trabalhista. E trazer experiências, falar de administração de recursos, de parcerias e perspectivas de aprofundar parcerias”, pontuou o procurador-Geral do Trabalho.

Além do procurador-Geral do Trabalho, esteve presente ainda o procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, Maurel Mamede Selares. O governador Flávio Dino agradeceu a visita e destacou no decorrer do encontro, a importância da união de forças para assegurar os direitos de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil e no Maranhão.