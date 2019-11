Governador Flávio Dino recebe visita do embaixador de Luxemburgo no Brasil

O governador Flávio Dino recebeu o embaixador do Grão-Ducado de Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger, na manhã desta segunda-feira (18), no Palácio dos Leões. A visita de cortesia teve como finalidade tratar de assuntos diplomáticos e estreitar vínculos entre maranhenses e europeus.

No encontro institucional foram tratadas possibilidades de intercâmbios com o governo maranhense, além de oportunidades de desenvolvimento de projetos técnicos e científicos entre a universidade estadual e instituições do país europeu. Na ocasião, o governador Flávio Dino pontuou o significado da agenda e disse “que será dado prosseguimento às tratativas com fins a cultivar e estreitar as relações com o país europeu e avaliar as possibilidades de parcerias”.

“É uma visita muito importante, pois nossa embaixada é relativamente nova no Brasil e aqui vamos conhecer as diversidades do país e o que difere de nossa região. Vamos também definir possibilidades de cooperação com os dois países e partimos do Maranhão”, reiterou o embaixador Carlo Krieger. O embaixador foi recepcionado ainda pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), Edílson Baldez; e pelo reitor da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), Gustavo Pereira.

Para o presidente da Fiema, Edílson Baldez, “o encontro possibilitou estreitar as relações e avaliar as possibilidades de diálogos nas áreas industrial, de internet e de infraestrutura, assim como intercambiar interesses em negócios”.

Já o reitor da UEMA, Gustavo Pereira, revelou que como resultado do encontro será formado um grupo de trabalho para captação de tecnologia e troca de informações, além da promoção de seminário e workshop no próximo ano, na área acadêmica, tendo foco o resgate da história que liga as duas nações e outras áreas estratégicas.

O diplomata concedeu informações sobre a embaixada, seu país e suas possibilidades e expectativas de futuro. Krieger citou brevemente a história de Luxemburgo, ressaltando sua importância na União Europeia, a forte indústria do aço e sua influência na economia da região. Lembrou o viés pacifista do país, que após a Segunda Guerra Mundial, contribuiu na garantia de paz entre os vizinhos França e Alemanha.

Sobre o Brasil, e, especificamente sobre o Maranhão, o embaixador tirou suas dúvidas quanto a temas variados como educação, mercado de trabalho e políticas diversas (habitação, saúde, previdência social, entre outras). Durante a passagem pelo Maranhão, o diplomata de Luxemburgo conheceu os Lençóis Maranhenses, principal cartão-postal da região, e visitou o Centro Histórico de São Luís, elogiando as potencialidades turísticas e econômicas do estado.

Luxemburgo é um pequeno país europeu entre a Bélgica, a França e a Alemanha. A capital, Cidade de Luxemburgo, é famosa por sua antiga cidade medieval fortificada sobre penhascos íngremes. É o segundo menor dos estados membros da União Europeia, cheia de natureza, monumentos históricos e gastronomia bem eclética. Tem uma população de quase 600 mil habitantes e suas línguas oficiais são o alemão e o francês. O país é uma monarquia constitucional parlamentar, com o primeiro-ministro como chefe de Governo; e o grão-duque, sendo chefe de Estado.

Diplomacia

Carlo Krieger é o primeiro embaixador do país no Brasil, cargo que ocupa desde março de 2017. Possui larga atuação na área diplomática, já tendo ocupado o mesmo cargo na Rússia e na China. Foi ainda chefe de missão da embaixada luxemburguesa nos Estados Unidos, Canadá e México. O corpo diplomático de Luxemburgo conta com a embaixada no Brasil, com sede em Brasília; um consulado geral, em São Paulo, e outros três honorários, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Belo Horizonte.