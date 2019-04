Governador Flávio Dino recebe Sindicato Rural de Imperatriz

O governador Flávio Dino garantiu, durante reunião com o Sindicato Rural (Sindrural) de Imperatriz, na tarde desta quarta-feira (24), no Palácio dos Leões, o prosseguimento de investimentos e ações do Governo do Estado que beneficiam os produtores rurais da região Tocantina. Durante o encontro com a diretoria do Sindrural, liderada pelo presidente Armelindo Ferrari, foi assegurado, ainda, o apoio à Exposição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp) de 2019, a exemplo de outros anos.

Atendendo reivindicações e pleitos apresentados pelo Sindicato, o governador Flávio Dino fortalece a produção pecuária e agrícola e impulsiona economia do estado. E é, de acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, também presente na reunião, uma marca da gestão Flávio Dino.

“O Governo do Estado segue com a política de diálogo que tem estabelecido desde o primeiro dia de Governo, ouvindo a sociedade civil organizada e outros entes. Hoje, recebeu do Sindrural várias importantes demandas, prontamente acatadas. A ideia é seguir atuando em parceria e de forma contundente, melhorando cada vez mais a região Tocantina”, pontuou o secretário Clayton Noleto.

O presidente Armelindo Ferrari destacou a importância do Sindicato ter tido sempre um canal aberto com o governador, o que reforça a atuação presente do Governo do Estado na região. “Estamos agradecidos ao Governo do Estado do Maranhão por receber o Sindicato de Imperatriz, ouvindo as reivindicações que estamos fazendo em nome da classe produtora do Maranhão. O governador é um parceiro da região Tocantina e do Sindicato Rural e isto muito nos envaidece”, destacou Armelindo.

Além da diretoria do Sindrural e do secretário Clayton Noleto, estiveram presentes a secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca, Fabiana Vilar, a presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged), Fabíola Ewerton, e o deputado estadual Marco Aurélio.