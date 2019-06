Governador Flávio Dino recebe representante do Unicef no Brasil. Foto: Nael Reis/Secap

O governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta quarta-feira (19), no Palácio dos Leões, a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil, Florence Bauer. O encontro também contou com a participação de adolescentes e jovens da Cidade Operária, bairro em São Luís, que integra projeto desenvolvido pela Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), em parceria com Unicef.



Durante a reunião, Flávio Dino destacou o papel fundamental do Unicef como parceiro do Governo do Estado para ampliar a efetividade de políticas públicas na garantia de direitos da criança e do adolescente e pontuou a importante de ampliar, sempre que possível, essa parceria. Ao lado do secretário de Estado de Programas Estratégicos, Luís Fernando, Flávio Dino apresentou a Florence Bauer o Programa Casa da Criança, que tem por objetivo criar e manter centros para o atendimento aos primeiros anos de vida de meninas e meninos, assim como para as gestantes e a família, buscando o desenvolvimento integral do indivíduo.



Representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer. Foto: Nael Reis/Secap

“Todos os estudos feitos na primeira infância concluem que a vida do jovem e adulto dependem fortemente do que aconteceu de 0 a 6 anos. Foi a partir daí que um dos 65 compromissos do governador Flávio Dino foi garantir uma política específica para a melhoria da qualidade de vida da gestante, ou seja, da criança desde a fase gestacional até o fim da primeira infância e nesse sentido surgiu o programa Casa da Criança”, explicou o secretário Luís Fernando.



O programa é divido em dois projetos: ‘Primeiros Passos’ e o ‘Espaço Brincar’. O primeiro é voltado para gestantes e para as crianças, ofertando atividades lúdico-pedagógicas; orientações qualificadas aos responsáveis; acompanhamento da nutrição da gestante e da criança; atendimento fisioterapêutico; apoio psicológico, entre outros serviços. O ‘Espaço Brincar’, aberto ao público e funcionará como uma área para atividades lúdicas.



Mais parcerias



Outras parcerias já firmadas entre a gestão pública estadual e a organização internacional foram debatidas, como o balanço dos resultados do Selo Unicef e da Plataforma de Centros Urbanos, os avanços, no Maranhão, para a redução da mortalidade infantil e no Pacto para a Aprendizagem. São inúmeras as ações realizadas de forma conjunta para garantir oportunidades de vidas para meninos e meninas maranhenses.



Para a representante do Unicef no Brasil, esse apoio mútuo é um caminho para ajudar a elevação dos indicadores sociais no Maranhão. “A Unicef vem trabalhando com o Governo do Estado há um tempo em várias parcerias. Uma das iniciativas principais é o Selo, que trabalha com a melhoria de indicadores nos municípios e trabalha temas relacionados com educação, saúde, primeira infância. E há pontos que melhoraram no estado e precisamos seguir trabalhando muito para melhor ainda mais vida de crianças e adolescentes”, defendeu.

Adolescentes e jovens

Na companhia do secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Rubens Pereira Júnior, os adolescentes e jovens do Polo da Cidade Operária que estão participando da consulta pública para deliberações sobre a revitalização da Praça Viva Cidade Operária, puderam conversar com o governador e explicar a importância de participar do projeto desenvolvido entre a Secid e o Unicef.

1. Governador Flávio Dino, Florence Bauer e jovens da Cidade Operária. Foto: Nael Reis/Secap

A adolescente Samara Costa, 18 anos, aluna do terceiro ano da UI Maria José Aragão relata a experiência de fazer a interlocução com a comunidade em que vive, por meio do projeto: “Esse projeto é de suma importância para nossa comunidade e também para nós, jovens protagonistas, porque é uma forma de botar em prática o exercício da cidadania e democracia. Por meio de algumas reuniões formulamos perguntas para a enquete, que enviamos para o máximo de pessoas que conseguimos da comunidade. E essa parte foi a mais legal, a inclusão, de podermos unir o máximo de ideias da comunidade”.

Tendo como ponto de partida os estudantes da UI Maria José Aragão, agindo como multiplicadores de práticas e debates dentro da comunidade, são envolvidos os moradores no processo de revitalização da praça – do planejamento da reforma à organização e realização de atividades de esporte, cultura e lazer. Como apoio, os jovens estão contando também a ferramenta U-report do Unicef, que criou um sistema que pretende conhecer as demandas juvenis por meio da participação e criação de enquetes.

O U-Report funciona através de Whatsapp, Messenger (Facebook), SMS gratuito ou Twitter e os jovens e adolescentes se engajam voluntariamente, respondendo enquetes criando fluxos de perguntas e respostas sobre temas de seu interesse. Com isso, a gestão pública pode ouvir o jovem sobre os anseios.