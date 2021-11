Governador Flávio Dino recebe medalha Maria Firmina dos Reis

O governador Flávio Dino recebeu na noite desta quarta-feira (17) a medalha Maria Firmina dos Reis do Mérito Literário e Cultural, uma homenagem da Academia Ludovicense de Letras.

A medalha foi criada para homenagear personalidades por suas ações meritórias que contribuem para o engrandecimento da Academia Ludovicense de Letras, fortalecendo a educação e a cultura maranhense.

“A comenda que recebo hoje é tão representativa, ela é um laço de fraternidade que muito me honra por ser uma homenagem oriunda de uma importante instituição cultural. Agradeço em especial pelo encontro com todos vocês que vieram me entregar pessoalmente esta significativa medalha Maria Firmina dos Reis“, disse o governador Flávio Dino.

Para Dilercy Aragão Adler, presidente da Academia Ludovicence de Letras no biênio 2016 e 2017, a entrega da medalha representa o resultado do trabalho do governador dedicado a cultura e educação do Maranhão.

“Maria Firmina foi a patrona da Feira do Livro em 2017 e apesar de ser um projeto da prefeitura, neste ano a prefeitura não pode realizar a feira e o governo bancou extraordinariamente o evento. Percebemos toda a dedicação do governador a cultura e isso é muito importante. A gente percebe que são metas importantes no governo dele, cultura e educação”.