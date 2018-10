Governador Flávio Dino recebe jovens de curso para pessoas com Síndrome de Down

O governador Flávio Dino recebeu, na manhã desta quinta-feira (25), os estudantes do curso ‘Atendimento ao Público: Orientando Pessoas com Síndrome de Down para Atender Bem’. Ministrado pelo Sebrae do Maranhão, a capacitação foi formatada após uma parceria com a Defensoria Pública Estadual e o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop).

Os alunos visitaram o Palácio dos Leões como parte prática do curso, que incentiva conhecimento histórico e de pontos turístico de São Luís. A experiência piloto é realizada desde setembro e orienta 19 jovens com Síndrome de Down para adentrar no mercado de trabalho, com aulas sobre relações interpessoais, comunicação, autoestima e autoconfiança, como lidar com o público, hábitos saudáveis no trabalho e incentivo ao trabalho em equipe. Ao final, os alunos farão estágio na Defensoria Pública e em casas de cultura do Governo do Maranhão.

“Um curso de formação como esse significa cidadania, respeito, igualdade de direitos e oportunidades no mercado de trabalho. Isso significa que nós temos uma sociedade mais justa, que respeita o direito de todas as pessoas, com suas particularidades e singularidades. Com suas habilidades e competências, todos podem ajudar a termos uma sociedade melhor”, defende o governador Flávio Dino.

Superintendente do Sebrae no Maranhão, João Martins Filho, conta que o curso surgiu após uma sugestão da Defensoria Pública. “Recebemos a provocação da Defensoria e fizemos uma busca ativa em todo o Sistema Sebrae. Encontramos uma experiência de capacitação para pessoas com Síndrome de Down em Alagoas e nos apropriamos dessa metodologia para permitir a inclusão dos jovens maranhenses no mercado de trabalho. Queremos que esses alunos, futuramente, trabalhem como guias, em áreas de atendimento e estimulem sua capacidade empreendedora”, garantiu.

Os alunos do curso ficaram admirados com o acervo existente no Palácio dos Leões e também com a beleza do local. Beatriz Arruda Clery, de 28 anos, disse que realizou um sonho. “Eu sonhava em conhecer o Palácio dos Leões e o governador também. Gostei muito do passeio e fiz novos amigos”, contou.

Evolução dos alunos

Para a professora Suelda Clery, que também é mãe da aluna Beatriz Arruda Clery, a experiência no curso oportuniza a autonomia dos alunos e os ajuda a criar um projeto de vida. “Percebo muita evolução nos alunos. Tivemos alunos que, no primeiro dia de aula, não falavam. E hoje chegam com alegria na sala, participam das atividades. A minha filha se empolgou tanto que quer ter um vlog no Youtube. A capacitação vai além das aulas, abre um leque de oportunidades para esses jovens”, disse.

Passeio pelo Centro Histórico

Após a agenda no Palácio dos Leões, os estudantes conheceram um pouco mais sobre a história de São Luís, em um passeio guiado pelo Centro Histórico e alguns equipamentos culturais do local. Eles visitaram a Praça Pedro II, Praça Benedito Leite, Museu do Reggae e por fim a Rua Portugal, onde observaram o conjunto arquitetônico e de azulejos que representa bem o Centro Histórico da cidade.

Sobre o curso

A visita ao Centro Histórico e aos equipamentos culturais do local integra a carga horária do Curso Orientando Pessoas com Síndrome de Down para Atender Bem. As aulas ocorrem duas vezes por semana (terças e quintas), abordando assuntos como relações interpessoais, autoconhecimento, autoestima e autoconfiança; público e como encantá-lo; hábitos do trabalho (pontualidade, responsabilidade, hierarquia, higiene e rotina); dimensão de espaço, noções de direção e palavras mágicas; comunicação, linguagem corporal e alegria no atendimento; belezas de São Luís e incentivo ao trabalho em equipe.