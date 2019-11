Governador Flávio Dino recebe ex-prefeito de Sobral e debate modelo de alfabetização já aplicado no Ceará

O governador Flávio Dino recebeu o ex-prefeito de Sobral, José Clodoveu de Arruda Coelho Neto, em visita de cortesia, na manhã desta segunda-feira (18), no Palácio dos Leões. Veveu Arruda, como é conhecido no meio político, veio ao estado representando a Associação Bem Comum, da qual é diretor-executivo, para tratar de possibilidades de parcerias com o governo maranhense.

O encontro tratou sobre projeto de alfabetização de crianças em regime de colaboração. O modelo, já aplicado no Ceará, resultou em mais engajamento e diálogo dos gestores envolvidos e fortalecimento da aprendizagem, disse o diretor-executivo do instituto. A ação será desenvolvida no regime de colaboração, integrando as ações do programa estadual Escola Digna com base no Pacto Estadual pela Aprendizagem. Estão incluídas entre as medidas projetos de formação de professores, material estruturado, sistemas de avaliação e ações para correção do fluxo de aprendizado da leitura e escrita na idade certa. O governador Flávio Dino apoiou a proposta e determinou o andamento do projeto.

“A reunião nos trouxe a experiência do Ceará na área de educação, sobre esse modelo de alfabetização e teremos, sem custo nenhum ao Estado, um suporte em consultoria que nos trará, certamente, muito conhecimento para a alfabetização da idade certa. Com isso, a visita foi bastante proveitosa por colaborar com o fluxo escolar adequado e pela melhoria dos índices de desenvolvimento”, pontuou o secretário de Estado de Educação (Seduc), Felipe Camarão.

O diretor-executivo da Associação Bem Comum enfatizou que o encontro tem como objetivo fortalecer a política de cooperação entre estados e municípios. “Isso, numa concepção que envolve gestões públicas, sociedade civil e as instituições para formalizar um pacto contra o analfabetismo na sala de aula. O Maranhão, nas mãos do governador Flávio Dino, vem enfrentando o problema com programas importantes como o Escola Digna e o Pacto pela Aprendizagem. Nosso objetivo é implementar a experiência cearense no Maranhão”, disse. A programa de regime de colaboração cearense foi realizada no Paraná, Espirito Santo, Sergipe, Amapá e Pernambuco.

O diretor-presidente e CEO do Instituto Natura, Davi Saad, pontuou a viabilidade do diálogo para nortear o projeto de apoio à alfabetização no Maranhão, em regime de colaboração com os municípios. “É um projeto já executado no Ceará e cada vez mais os Estados estão sendo protagonistas neste setor, em apoio aos municípios. Nossa proposta é oferecer apoio técnico e mostrar esse programa que já levamos a outros estados. Nesse sentido, a conversa avançou bastante e vamos retornar os diálogos para concretizar a experiência no Maranhão”, disse o gestor.