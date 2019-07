Governador Flávio Dino recebe estudantes do torneio internacional de robótica

Governador recebeu os estudantes que disputaram o International Tournament of Robots 2019 (Foto: Gilson Teixeira).

O governador Flávio Dino recebeu, na manhã deste domingo (30), os estudantes que disputaram o International Tournament of Robots 2019, competição internacional de robótica que pela primeira vez foi realizada em São Luís, de 26 a 30 de junho. O Maranhão foi escolhido sede do torneio após os resultados do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia (IEMA) na área.



“Acreditamos muito na importância desses eventos para que a educação possa evoluir ainda mais em nosso país. A educação é sala de aula, não há dúvidas, mas esses projetos são fundamentais para que nossos estudantes tenham uma educação ainda melhor, marcada pela busca da criatividade, da imaginação, da inovação. A robótica propicia tudo isso e por isso nosso Governo apoia e acolhe esses eventos”, atestou o governador Flávio Dino.



No total, 78 equipes participaram da competição, com estudantes dos estados de Pernambuco, Santa Catarina, Paraíba, Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Maranhão. Os representantes maranhenses no torneio são do IEMA Axixá e São Luís e dos clubinhos de Robótica de Coroatá, Codó, São Mateus, São Luís e Cintra/São Luís; além do Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís.



Para Luís Rogério da Silva, coordenador do Torneio Juvenil de Robótica, a participação na atividade ensina aos jovens mais do que como lidar com tecnologia. “O Torneio introduz os jovens dentro do cenário do futuro e dá oportunidade para que eles possam trabalhar em grupo, conhecer os privilégios de construir um protótipo pensando como uma equipe, que é essencial para o futuro profissional de todos eles, e também para a cidadania que se exerce na vida adulta”, disse.

A estudante Mariane Rossi, da cidade de Chapecó (SC), vai além. Na visão da aluna, a participação em projetos de robótica abre oportunidades para o futuro dos integrantes. “Esse projeto exerce uma influência muito positiva sobre nós. Muitos entram e não sabem qual caminho seguir, ou o que fazer após a escola. Eu sou um exemplo. Comecei um curso técnico de eletromecânica após a forte influência da robótica”, afirmou.



“O projeto incentiva a gente a achar uma base, saber que podemos fazer mais. A gente aprende tanto a parte da programação, quanto a parte da montagem dos robôs. É um trabalho que ajuda a pôr em prática tudo aquilo que aprendemos na parte teórica. É super interessante e especial para todos aqueles que participam”, garantiu a estudante.