Governador Flávio Dino recebe embaixador da Tailândia

Governador recebeu embaixador nesta segunda, 1º. (Foto: Gilson Teixeira)

O governador Flávio Dino, que esteve acompanhado do vice-governador, Carlos Brandão, e dos secretários de Estado de Programas Estratégicos (SEPE), Luís Fernando Silva, e de Turismo, Catulé Junior, reafirmou o interesse do Maranhão em dar prosseguimento na relação com a Tailândia, país parceiro para onde o Maranhão já exporta soja, aço, polpas de fruta, celulose, couro e pedra.

“Nós estamos gratos pela recepção que tivemos no Maranhão. E aqui as tratativas foram muito produtivas, tanto na área de turismo, quanto de investimentos. Lembro que no ano passado a carga de exportados, do Maranhão para a Tailândia, alcançou o número de 50 milhões de dólares. E a intenção é aumentar as parcerias”, destacou o embaixador.

O secretário Luís Fernando defende que a visita poderá resultar em negócios importantes para a Tailândia e para o Maranhão – e, por isso, para o Brasil também. “Foi uma visita de cortesia, mas também de prospecção de negócios, de aproximação diplomática do país e de oportunidades comerciais. O governador fez uma exposição bastante ampla das possibilidades de negócio com o Maranhão, sobretudo na área de comércio interior, de commodities, de logística e turismo. O embaixador também fez grandes exposições sobre potencialidades e dos interesses tailandeses, que é um país que tem atividade turística muito forte”, pontuou o secretário, que ainda relatou que o embaixador esteve no encontro acompanhado de empresário do setor hoteleiro, que ficou entusiasmado com as possibilidades de negócios no Maranhão.