O governador Flávio Dino recebeu, na manhã desta segunda-feira (3), no Palácio dos Leões, a visita de cortesia do coronel Marcus Vinícius Soares (dir.), comandante do 24º Batalhão de Infantaria Selva do Exército Brasileiro. Durante o encontro, o militar informou sobre a passagem de comando do Batalhão, que ainda este mês passa a ser coordenado pelo tenente-coronel Luciano Freitas e Sousa Filho (esq.).