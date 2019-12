Governador Flávio Dino recebe alunos do IEMA de Presidente Dutra premiados em competição nacional

Alunos do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), do município de Presidente Dutra, estiveram com o governador Flávio Dino na manhã desta segunda-feira (9), no Palácio dos Leões. Na visita de cortesia os estudantes comemoraram premiação conquistada na última semana, em Brasília, pela IV Festival Regional do prêmio Seleção Cineastas 360, categoria Nordeste, com o tema ‘Realidade virtual para impacto social’. O projeto desenvolvido pelo Facebook em parceria com a Recode, utiliza tecnologia para promover a transformação social.

O governador Flávio Dino pontuou que é uma satisfação sempre receber equipes das várias escolas maranhenses, que participam de eventos nacionais. “Isso mostra o desempenho cada vez melhor e confirma que estamos no caminho certo ao acreditar na educação, nos nossos educadores, e, sobretudo, no protagonismo dos nossos estudantes. Vencer nesse festival lhes trouxe equipamentos, conhecimento e expertise para a escola e tenho certeza que esse aprendizado com a vinculação social reforça o projeto bem sucedido que é o IEMA, por formar cidadãos capazes e aptos a promover a transformação social”, disse. Na ocasião, o governador assistiu ao filme vencedor.

O reitor da rede IEMA, Jonathan Almada, destacou que a rede chega ao final de 2019 com um momento especial da conquista do IEMA de Presidente Dutra. “A rede vai completar cinco anos de implantação e ver esse destaque como a melhor escola da região Nordeste e uma das melhores do país nos orgulha. Este foi o ano com o maior número de conquistas nacionais e internacionais. É um grande orgulho e sentimento de gratidão ao governador que prioriza a educação e o IEMA é um dos frutos desse grande projeto para o desenvolvimento do Maranhão”, reiterou.

A produção foi exibida no Salão Nobre da Câmara Federal e os estudantes recebidos pessoalmente pelo deputado Márcio Jerry, que esteve na visita da equipe nesta manhã. Integrando a premiação, a escola recebeu quatro kits com equipamentos usados nas filmagens e exibição em 360º, celular, câmera, tripé e fone de ouvido. A conquista serviu para mostrar a capacidade dos alunos e reforçar o trabalho excepcional realizado na rede IEMA.

Os alunos venceram a premiação na categoria Nordeste, com o minidocumentário ‘Filhos da Terra’, que narra a realidade dos moradores do assentamento Baixão do Gato, no município de Tuntum, região central do Estado. A indicação dos jovens estudantes partiu de iniciativa do deputado federal Márcio Jerry. Os premiados são Jamily da Silva Santos, Luiz Eduardo Alexandre Carvalho e Isiany Lima Costa, todos concluindo o 2º ano do ensino médio integral. Eles próprios desenvolveram desde o roteiro, produção até a edição do filme vencedor com acompanhamento de gestores do IEMA.

“Essas oportunidades nos proporcionam colocar em prática o que aprendemos, o que a gente é estimulado a aprender ao longo do tempo. A equipe do IEMA nos deu total suporte, e, atualmente, a forma que lido com as coisas e com que tive que enfrentar essa premiação, devo à minha escola, o IEMA. Muito obrigada ao governador e a todos que nos apoiaram”, enfatizou a estudante Jamily da Silva Santos.

O prêmio Seleção Cineastas 360 foi criado em janeiro de 2018, com fins a capacitar professores e alunos na produção de filmes em realidade virtual, usando tecnologia 360º. Os temas, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), buscam retratar questões relevantes de suas comunidades e contextos sociais.

Com a experiência, as equipes aprendem uma nova linguagem de comunicação, usando tecnologia de ponta e professores recebem treinamento para uso dos recursos de forma gratuita. Nesta quarta edição do prêmio, as escolas participantes foram recomendadas por parlamentares de diferentes regiões.