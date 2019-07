Governador Flávio Dino realiza vistoria a obras de infraestrutura na capital

Governador Flávio Dino vistoriou obras de infraestrutura realizadas pelo Estado em São Luís (Foto: Karlos Geromy)

O governador Flávio Dino realizou visita técnica a obras de infraestrutura em vários pontos da capital para acompanhar a execução dos serviços. São espaços a revitalizar e outros com serviços em andamento, promovidos pelo Governo do Estado, com fins a promoção de melhorias nas condições de vias urbanas. A agenda, na manhã desta segunda-feira (15), teve presença de secretários de Estado.



“São obras de grande importância, que demandam esforços e são realizadas por etapas para que se tenha um trabalho de qualidade e resolutivo. As vias estão recebendo drenagem, que não havia antes e é uma fase necessária para que possamos aplicar a pavimentação e, assim, solucionar problemas como alagamentos e outros”, enfatiza o governador Flávio Dino.

A MA-204, entre Paço do Lumiar e São José de Ribamar, foi o primeiro ponto a ser vistoriado pelo governador. A via está com serviços na etapa de drenagem, concentrada na altura do Mocajituba. Serão 1.300 metros de drenagem construídas para solucionar problemas históricos de alagamentos na região. O trecho da via em Mocajituba também está contemplado no projeto e será requalificado.



O projeto inclui recapeamento asfáltico da rodovia, drenagem profunda em alguns pontos, construção de sarjeta e meio-fio, além de requalificação do acostamento da MA-204. A iluminação também será trocada por led, tecnologia que vai constar em outras rodovias da Grande Ilha. As intervenções alcançam uma extensão de 14 quilômetros. O objetivo é melhorar a infraestrutura das rodovias da Grande Ilha com sinalização, iluminação e outras ações estruturantes.



“Este pacote de obras vem reforçar o compromisso e empenho do governador Flávio Dino com a mobilidade urbana, qualidade de vida e segurança dos usuários que trafegam diariamente pelas vias. O programa de melhorias infraestruturais contemplam área de grande adensamento populacional e a gestão trabalha para que esses benefícios possam ser usufruídos pelos moradores o mais breve possível”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.

A agenda seguiu com vistoria aos serviços na região que compreende os bairros Jardim Turu e Parque Vitória. A área recebeu drenagem profunda e, agora, estão em andamento serviços de pavimentação asfáltica. Os bairros Parque Jair e Alto Turu também estão incluídos no projeto. Os corredores de transporte coletivo no entorno destes bairros também serão beneficiados com o conjunto de ações do Governo do Estado.



Também estiveram presentes na vistoria técnica o secretário de Estado de Governo, Diego Galdino; e o presidente da Agência Executiva Metropolitana (AGEM), Lívio Mendonça Corrêa.