Governador Flávio Dino prestigia homenagem a Humberto Coutinho na Alema

O governador Flávio Dino prestigiou, na manhã desta terça-feira (2), na Assembleia Legislativa do Maranhão, a cerimônia de inserção da foto do deputado Humberto Coutinho na galeria de Ex-Presidentes da casa. A solenidade foi acompanhada por deputados estaduais, classe política, autoridades e amigos e familiares do homenageado.

“Humberto Coutinho foi um grande político, com qualidades tão necessárias ao dia de hoje. Um líder dedicado à causa pública, preocupado com obras e ações. Uma pessoa agregadora, que buscava o diálogo e o entendimento”, ressaltou o governador Flávio Dino.

Ainda segundo Flávio Dino, políticos como Coutinho são extremamente necessários nesse momento em que o Brasil se divide tanto com conflitos políticos que ameaçam o progresso do país. “Homenagear Humberto significa homenagear uma concepção da política como instrumento de harmonização das pessoas que pensam diferente, de celebração da democracia”, completou.

A deputada estadual Cleide Coutinho, viúva do ex-presidente, discursou sobre os 52 anos de convivência com Humberto Coutinho, e agradeceu a homenagem ao falecido marido. “Resumiria a pessoa que ele foi em duas palavras: generosidade e compromisso. Humberto era homem de palavra. Hoje, ele entra definitivamente para a história desta Casa com a inserção de sua foto na Galeria dos Ex-Presidentes. Exageradamente, você me faz falta”, disse emocionada.

Para Othelino Neto, atual presidente da Assembleia, o ex-deputado deixou uma lição para todos os colegas de Alema. “Humberto conviveu conosco até primeiro de janeiro de 2018 e entra hoje na extensa Galeria dos Ex-Presidentes desta Casa. Ele foi uma pessoa muito querida e muito nos ensinou. Foi uma pessoa com quem tivemos o prazer de fazer política e de conviver”, assinalou.

Formado em medicina, Humberto Coutinho ingressou na carreira política em 1988, após ser eleito vereador em Caxias, prefeito de Caxias em duas oportunidades e eleito deputado estadual quatro vezes. Quando faleceu, em 1º de janeiro de 2018, ocupava a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão.