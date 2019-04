Governador Flávio Dino prestigia atividades de projeto social esportivo

Esporte, diversão e cidadania para dezenas de crianças e jovens do bairro Jaracati, que participaram das atividades do projeto social Fórum Jaracati, na manhã deste sábado (27). A iniciativa, que desenvolve ações esportivas na área, é executada pela Cemar com apoio do Governo do Estado, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

A programação contou com aulas de judô e uma série de atividades lúdicas. O projeto tem como foco proporcionar novas perspectivas para este público, a partir de intervenções nas áreas social, econômica, cultural, ambiental e esportiva. O governador Flávio Dino esteve presente acompanhando o ciclo de atividades.

“Programas deste porte são fundamentais para alcançarmos uma das nossas principais metas de governo, que é a de levar direitos para todos, lutar contra as desigualdades sociais e garantir a todos a cidadania plena. E o esporte tem essa capacidade de mobilização das pessoas. Ficamos muito orgulhosos com esse projeto e felizes por poder vir aqui prestigiar essas atividades que sempre terão o apoio do Governo do Maranhão”, destacou o governador Flávio Dino.

A ação tem o diferencial de proporcionar a integração de todas as faixas etárias – crianças, jovens, adultos e também idosos – unindo gestão, família e comunidade e promovendo a inclusão em um espaço de esporte e lazer. Além destas atividades, o projeto garante ainda oportunidades de capacitação profissional para as famílias dos jovens contemplados.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira, enfatizou a importância em apoiar, participar destas atividades e garantir o apoio do Governo do Estado, via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. “Nos satisfaz poder acompanhar de perto essa ação direta do Governo por meio da Lei de Incentivo e constatamos que o recurso é muito bem aplicado, o que fortalece e mantém a parceria em beneficio destas crianças e jovens”, avaliou.

A diretora executiva do Fórum de Desenvolvimento da Vila Jaracati, que via Cemar executa o projeto, Márcia Assunção, pontua a característica da entidade na promoção de iniciativas pela melhorar a qualidade de vida das crianças e jovens da área. “Essa parceria com o Governo é de grande importância por nos proporcionar oferecer atividades esportivas e de lazer a crianças e jovens deste bairro, e, assim, garantir que não sejam alvo de drogas e violência. É um projeto de imenso significado social e que garante também cidadania”, enfatizou.

Neste sábado, os participantes tiveram um momento para aprender um pouco do judô. Uma das participantes e idealizadora do projeto, Lauricélia de Almeida, observou as necessidades da área e contribuiu para que a demanda fosse atendida. “Juntamos os sonhos desses moradores e temos belas histórias de crianças que saíram de uma situação de risco, e, hoje, integram o projeto. O esporte muda a vida e realiza sonhos e estamos aqui para proporcionar isso à comunidade. Só podemos agradecer o olhar sensível do Governo e da Cemar a esta área”, disse.

Funcionando há dez anos, sendo seis com apoio da Lei Estadual de Incentivo, o projeto alcança aproximadamente 300 alunos, sendo crianças e adolescentes entre quatro e 18 anos. Uma das exigências para integrar as atividades é estar regularmente matriculado e cumprindo o ano letivo escolar. O projeto oferece ainda outras atividades como tênis de mesa, brinquedoteca e informática. As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira, pela manhã e tarde, no bairro Jaracati.

Destaques no Esporte

O projeto social revelou futuros atletas que tiveram destaque nas duas áreas esportivas oferecidas na ação. Na área do judô, resultados com a participação de jovens em competições como o Torneio Início da Federação Maranhense de Judô, que teve oito atletas classificados para o Campeonato Brasileiro Regional (Fev/2019); Copa São Paulo de Judô em São Bernardo do Campo/SP, com bronze da atleta Maria Luiza Birino; Campeonato Brasileiro de Judô – Região I, que reuniu judocas de seis estados do Norte e Nordeste com medalhas de prata e bronze para o Maranhão. No tênis de mesa, destaque em 2017 nas competições e conquistas em torneios oficiais, sendo um dos atletas indicado ao Troféu Mirante Esportes.