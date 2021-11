Governador Flávio Dino participa de seminários sobre meio ambiente

O governador Flávio Dino marcou presença na abertura do III Seminário Estadual de Educação Ambiental e do V Seminário Estadual sobre Mudanças Climáticas. Os eventos ocorreram nesta quinta-feira (18), a partir das 9h, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, bairro Jaracati. Promovidos pelo Governo do Estado, o encerramento será na sexta (19). Esse é o primeiro fórum realizado após a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP-26). Representantes maranhenses que estiveram no evento mundial, levaram considerações aos seminários.

“Nosso estado participa, na tentativa de avançar no pagamento de serviços ambientais e ecossistêmicos. Por isso, acredito que estes seminários são importantes para agregar e reunir forças para que possamos ter um ano de 2022 com a temática ambiental mais presente no cotidiano maranhense, pela importância para o futuro do país e da humanidade”, pontuou o governador Flávio Dino.

Os seminários são executados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), em parceria com o Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão (Conerh), Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) e apoio do Ministério Público do Estado do Maranhão. Os eventos encerram nesta sexta (19) e serão transmissão nos canais do Youtube da SEMA e da Escola Superior do Ministério Público.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Diego Rolim, participou da mesa de debates com o tema ‘Mudanças climáticas COP-26 e desafios para o Maranhão’. Ele tratou das leis do Sistema Jurisdicional de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa e Pagamento por Serviços Ambientais e apresentou ações de governo na educação ambiental. Na ocasião, foi assinado ainda convênio da ONG Advocate For Earth no Brasil com o IEMA Bilíngue.

“As mudanças climáticas são uma realidade. Precisamos de esforços conjugados para que essa realidade seja melhorada. A educação ambiental é uma medida relevante a sensibilização da sociedade, empresários e governos para promover ações pela redução dos gases que causam efeito estufa. Estamos debatemos problemas e consequências para o planeta e o Maranhão, além de soluções a serem executadas em curto espaço de tempo”, frisou o representante da sociedade civil e presidente do Fórum Estadual de Educação Ambiental, Sálvio Dino.

Na ocasião, foram empossados os membros do Fórum Maranhense de Mudanças do Clima (FMMC). O órgão tem participação de representantes de órgãos públicos, instituições financeiras, terceiro setor, instituições de ensino e pesquisa, setor produtivo e sociedade civil. Diego Rolim foi empossado secretário executivo do FMMC. Participou do evento, o procurador Geral de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau; a representante da ONG Advocate For Earth no Brasil, Geiziane Santos; e a gestora do IEMA Bilíngue, Ingrid Costa.