Governador Flávio Dino participa de painel debatendo Amazônia e setor empresarial

O governador Flávio Dino participou do painel ‘O Setor Empresarial Brasileiro e a Amazônia – A Convergência Necessária’, nesta terça-feira (28), por videoconferência. O evento, ocorrido em Brasília, reuniu ministros, políticos e autoridades no tema ambiental. Na ocasião, Flávio Dino tratou do Plano de Recuperação Verde (PRV), coordenado pelo Consórcio de Governadores do Nordeste, do qual é presidente. O evento foi promovido pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

O governador citou que o PRV foi lançado para inserir os governos do Nordeste nas iniciativas nacionais acerca da Amazônia. Confirmou a possibilidade de aporte de recursos de empresas e países, na esfera nacional e internacional, para captar recursos ao plano. “Incluímos o setor privado pela oportunidade de negócios e expressivo mercado consumidor que a floresta representa. A Amazônia é também urbana e tem um mercado que interessa a muitas empresas”, explicou.

Dino continuou frisando que “toda empresa opera com base material e a segurança climática é um ativo econômico, estratégico, cada vez mais. E o agronegócio, um vetor fundamental da economia brasileira, que se estabiliza com a segurança climática o mercado consumidor”. Segundo o governador, investir na economia verde é um dever moral, mas também, um ato de inteligência. “Esperamos, portanto, que nessa ampla aliança em favor do meio ambiente e da Amazônia, haja essa intensificação da participação do setor privado”, concluiu o governador do Maranhão.

O objetivo do painel foi trazer avanços obtidos pelas empresas, desde o lançamento do comunicado, e discutir oportunidades em reforçar a agenda com os atores relevantes, como o governo. Com isso, almeja contribuir no combate ao desmatamento ilegal e desenvolvimento social e econômico na região. Em 2020, as instituições e empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços, reafirmaram, em comunicado, o compromisso público com a agenda do desenvolvimento sustentável.

Na lista de palestrantes, Gilberto Tomazoni, CEO Global – JBS; Marcos Bicudo, CEO – Vedacit; Marina Grossi, Presidente – CEBDS; João Paulo Ferreira, Presidente – Natura / CEO – Natura &Co América Latina; Joanita Maestri Karoleski, Presidente – Fundo JBS pela Amazônia; Prof. Dr. Carlos Ayres Britto, ex-ministro – Supremo Tribunal Federal. Os debates tiveram como moderadora, Marina Grossi, presidente do CEBDS.